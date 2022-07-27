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Вони здалися, але вийшли переможцями. Бійці «Азовсталі» продовжують надихати американських журналістів та експертів
Вони вистояли майже три місяці. Практично без їжі, води та медикаментів, тижнями без сонячного світла. Зберегти їхні життя просили з амвону Папа Римський і зі сцени переможці Євробачення. Про гуманітарний коридор для тих, хто був поруч з ними, до Москви їздив домовлятися генсек ООН. Вони здалися, але вийшли переможцями. Вони зламали хід війни. Про них знають у цілому світі. Бійці з «Азовсталі». Як їм це вдалося?
Одне з останніх чисел впливового видання New York Times (NYT) розповідає про те, що тоді, протягом 80 днів блокади Маріуполя, могли знати лише втаємничені, а американські військові експерти, з чиїм аналізом знайомився «Голос Америки», пояснюють деталі підземної війни.
Підземна фортеця. Як бійці опинилися поруч із родинами з дітьми?
З перших хвилин вторгнення головний порт на Азовському морі, ключовий на шляху до Криму, Маріуполь, став ціллю для тисяч російських військових, які перетнувши кордон, рухалися на танках і бронетехніці.
«Ракети пробивалися крізь передсвітанкову темряву, врізаючись у житлові будинки й ранячи мирних жителів», – так американський журналіст-розслідувач Майкл Швіртц описує картину, про яку розповідали йому жителі Маріуполя та його вцілілі захисники, які разом пережили російську блокаду.
Але чому цвільні та військові опинилися разом у підземеллях «Азовсталі»? Це була випадковість, та в умовах цієї війни вона не могла статися. Вранці 24 лютого Енвер Цкітішвілі, генеральний директор «Азовсталі», скликав правління і повідомив, що завод з понад 11 000 робітників, який припиняв роботу лише в час Другої світової війни, має вимкнути доменні печі.
Промисловий гігант, побудований ще в 1930-х, чий метал використовувався по всьому світу, від захисного саркофага навколо пошкодженої Чорнобильської АЕС, до супер-модерних кварталів Hudson Yards у Нью-Йорку та Shard у Лондоні, до штаб-квартири Apple у Каліфорнії, мав стати укриттям для своїх робітників.
Як каже американський журналіст, який говорив з директором «Азовсталі», Цкітішвілі думав, що бомбардування не триватимуть довго, і жителі прифронтового міста – родини з дітьми, які вже пережили один російський напад у 2014, зможуть пересидіти у підземеллях заводу, поки бої не закінчаться.
Адже у спадок від «холодної війни» заводу дісталося було 36 бомбосховищ, розташованих понад шість метрів під землею на площі, яку можна порівняти з невеликим містом. Там керівництво заводу нагромадило достатньо їжі, щоб прогодувати кілька тисяч людей протягом кількох тижнів.
Але директор заводу не знав, що на ці ж бомбосховища будуть розраховувати і оборонці міста, яких російська артилерія, що била безперестанку, та військо, що наступало з усіх боків, витісняло з усіх позицій.
Так завод з високими мурами і глибокими підземеллями, оточений з трьох боків водою, став неприступною фортецею для майже 3000 українських бійців з різних підрозділів, які майже три місяці – з початку березня до 20-х чисел травня – стримували у кілька разів більшу російську армію, даючи Україні час, щоб відстояти столицю та інші ключові міста, такі як Харків та Одеса.
Росія планувала швидкі наземні атаки, синхронізовані з повітряними нападами, спрямованими на захоплення критично важливої міської території, перш ніж її можна було захиститиЛуїс ДіМарко
Як пояснює Луїс ДіМарко, професор кафедри військової історії Коледжу командування та генерального штабу армії США, найкращий спосіб вести успішні наступальні операції проти міста – це захопити його до того, як воно буде захищене. Так планувала діяти і Росія, пише він в аналізі, який публікує на своїх веб-сторінках Інститут сучасної війни у Вест-Пойнті.
«Росія планувала швидкі наземні атаки, синхронізовані з повітряними нападами, спрямованими на захоплення критично важливої міської території, перш ніж її можна було захистити, – пише військовий експерт. – Але росіяни значною мірою зазнали поразки на півночі та сході України через відсутність ефекту несподіванки, недостатню вагу атакуючих сил та грамотну та агресивну українську оборону та контратаки».
Завдяки успіхам захисників і власним прорахункам росіяни були змушені перейти до найгіршого способу атакувати міську територію, такого, що займає багато часу, дозволяє ретельно підготувати оборону і вимагає великих жертв від нападника, каже експерт. При цьому страждають і оборонці, особливо цивільне населення та інфраструктура, зауважує він.
Він каже, що це – не новий підхід. Саме так російські війська діяли під час захоплення чеченської столиці, міста Грозний наприкінці 1999 - початку 2000 року. Пізніше подібну тактику використовували сирійські війська, яких підтримувала Росія, для захоплення міста Алеппо в 2016 році. Росіянам не вистачило живої сили, що у такий спосіб захопити Київ, Харків та Одесу, але місто розміром з Маріуполь, вдалося взяти дорогою ціною, пише Луїс ДіМарко.
Чому «Азовсталі» вдалося протриматися так довго?
Скільки б запасів не зробили керівники «Азовсталі», їх не вистачило б надовго і на всіх. Крім того, оборонцям міста потрібні були зброя і медикаменти. Ключем до успішної оборони, каже американський військовий історик, є здатність командування організувати лінію постачання.
«Під час Другої світової війни успішна оборона як Сталінграда, так і Ленінграда залежала від здатності радянської Червоної Армії продовжувати постачати та посилювати захисників цих міст», – нагадує Луїс ДіМарко у своїй статті досвід з часів Другої світової війни.
Як була організована така життєдайна лінія постачання, розповів журналісту New York Times офіцер української військової розвідки з позивним Флінт, який був у першому рейсі вертольотів Мі-8.
«Хлопцям, які були в повному оточенні, було так важливо знати, що ми їх не кинули, що ми летимо до них, ризикуючи життям, щоб забрати їхніх поранених, привезти боєприпаси та медикаменти. Це була наша головна мета», – каже військовий розвідник.
Пролітаючи з боку Азовського моря на висоті шість метрів від землі, так, щоб їх не помітили корабельні радари, прямо над головами ошелешених росіян, два гелікоптери Мі-8 привезли до «Азовсталі» підкріплення – бійців українського спецназу та ящики з ракетами Stinger і Javelin.
Загалом операцію «Повітряний коридор», за словами учасників, вдалося повторити сім разів протягом наступних двох тижнів і врятувати 85 важко поранених солдатів
Назад вони повезли поранених, які без допомоги лікарів на "великій землі", могли б загинути. Перший рейс, без великої надії на успіх, вони здійснили на світанку 21 березня. На землі вони провели лише 20 хвилин, але, за словами Флінта, «було просто відчуття щастя», що вони змогли «витягнути хлопців».
Загалом операцію «Повітряний коридор», за словами учасників, вдалося повторити сім разів протягом наступних двох тижнів і врятувати 85 важко поранених солдатів. Але після того, як один з вертольотів з пораненими бійцями збили в повітрі, а другий після обстрілу долетів на одному моторі, було вирішено операцію припинити.
Війна проти пропаганди, яку виграли «азовці» у Путіна
Як пише кореспондент NYT, «для Кремля Маріуполь був призом».
«Місто стояло на шляху до однієї з ключових цілей Путіна: створення сухопутного мосту, що зв’язує територію Росії з Кримом, стратегічним півостровом на півдні України, який Росія анексувала в 2014 році», – пояснює журналіст.
Але Маріуполь мав стати не лише воєнним трофеєм, він мав підтвердити наративи Кремля про цілі його війни – «денацифікацію» та «демілітаризацію» України.
«Хоча на «Азовсталі» було кілька військових груп, багато з її захисників були членами полку «Азов», переконано націоналістичної групи бійців, чия слава в Україні та ранні зв’язки з ультраправими політичними діячами були використані Кремлем для неправдивого зображення всієї країни як фашистської», – пише Майкл Швіртц. Тому «азовців» потрібно було не просто знищити, а знищити показово.
Проте, як і з багатьма іншими цілями російського президента Володимира Путіна у нинішній війні, і цій не довелося реалізуватися. В Україні, каже Швіртц, битва за «Азовсталь» уже стала легендою, а у світі про неї дізналися не лише з інтерпретацій журналістів, але і з повідомлень самих бійців.
Справа у тому, що уже перший вертоліт, який приземлився на зруйнованій території заводу, привіз, крім зброї, супутникову систему Інтернету. Система Starlink стала в руках «азовців» не менш потужною зброєю проти Кремля, ніж «джавеліни», чи «стінгери».
Облога, яка здавалося б, виглядала як Друга світова війна, стала онлайн-подієюМайкл Швіртц
Отримавши можливість спілкуватися зі світом, оборонці «Азовсталі» стали не лише спілкуватися з дружинами по мобільному зв’язку, але і публікувати відео у Telegram-каналах.
«Тепер світ міг зазирнути всередину «Азовсталі», – пише Швіртц. – Облога, яка здавалося б, виглядала як Друга світова війна, стала онлайн-подією».
Командир полку «Азов» капітан Святослав Паламар почав спілкуватися з репортерами, воюючи у день, а в ночі записуючи відео-звернення.
«Ми воювали з угрупуванням, яке у багато разів сильніше за нас, зв’язали їх і не дали їм просунутися далі на українську територію. Але в той же час ситуація складна, фактично критична», – наводить американський журналіст слова капітана Паламаря у телефонному інтерв’ю з «Азовсталі» наприкінці квітня.
Картина, яку світ побачив у підземеллях «Азовсталі», була апокаліптичною, каже Швіртц. Солдатам бракувало води і їжі, закінчувалися медикаменти та зброя. Але завдяки «азовцям» вдалося привернути увагу світу до України та українців, військових і цивільних, які гинули з вини Росії.
Зрештою, наприкінці квітня, зусиллями різних світових лідерів, очільника Католицької церкви, генерального секретаря ООН та багатьох інших людей, вдалося переконати Кремль відкрити гуманітарний коридор, хоча б для цивільних, які опинилися в пастці в «Азовсталі».
Військових всередині заводу не припиняли обстрілювати. Ще майже через місяць українське командування в Києві ухвалило важке рішення. Щоб зберегти життя бійцям, які залишилися на «Азовсталі», вони наказали їм здатися в полон.
На відео, яке знімали російські військові, можна було побачити частину з близько 2,5 тисяча бійців, які ледь ходили самі, але при цьому намагалися тримати стрій та виносити поранених товаришів. Вони потрапили до табору військовополонених на підконтрольній Росії території в Донецькій області.
Як пише NYT, їх допитували, зачиняли в тісних камерах і годували рівно стільки, щоб не померти з голоду. А ще мордували прослуховування російського гімну щодня о 6-ій ранку.
Лідери України обіцяють повернути їх живими, але російські чиновники погрожують висунути звинувачення деяким із них у воєнних злочинах.
Частину полонених вдалося повернути, частину, командирів, росіяни відвезли до Москви, до найважливішої своєї тюрми, Лефортово, у яка пам’ятає ще жертв сталінських репресій.
Уроки для військових
Американський журналіст утримується від висновків. А от військові експерти занотували кілька порад для майбутніх командирів.
Як кажуть Бенджамін Фокас, кадет Військової академія США та Джейсон Джеру, офіцер піхоти в Королівському канадському полку, який зараз служить у штабі 1-ї канадської піхотної дивізії, досвід Маріуполя може повторитися, тож військові повинні готуватися до підземної війни.
«Володимир Путін заявив, що наказав зупинити обстріли «Азовсталі», щоб врятувати життя, але насправді російським силам не вистачало сил для участі в підземних операціях. Це обмеження змусило Росію оголосити передчасну перемогу, в той час як українці змогли транслювати повідомлення про триваючий спротив», – зауважують американські військові.
Аналізуючи бої в Маріуполі, вони пишуть, що «українці стали завзятими відео-літописцями власної війни».
«Є незліченна кількість відео, які надають спостерігачам уроки високої чіткості про ефективну тактику міського бою», – кажуть вони, але попереджають, що камера на полі бою може стати і джерелом загибелі, якщо її координати вирахує противник.
Так сталося, коли британського добровольця росіяни вирахували на базі у Львові і завдали по ній удар, від якого загинуло 35 осіб. «Якщо вас можна відстежити, вас можна і вбити», – попереджають вони молодих офіцерів, які навчаються в академії Вест-Пойнт.
«Оскільки війна в Україні триває, уроків із бойових дій буде лише більше, – кажуть дослідники нинішніх боїв в Україні. – Ці уроки були оплачені кров’ю, і армія Сполучених Штатів повинна їх ретельно вивчити на той час, коли американські солдати самі підуть у бій». А в тому, що їм ще доведеться воювати у найтяжчих, міських, умовах, дослідники не сумніваються.
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- Голос Америки
США, Британія вказують на роль російської групи "Вагнер" у війні в Україні
Російська приватна військова компанія "Вагнер" активно діє в Африці, але тепер на Заході вказують на участь угруповання у війні в Україні.
"Вагнер", ймовірно успішно проводить тактичне просування на Донбасі навколо Вуглегірської ТЕЦ а також селища Новолуганське, повідомило британське Міністерство оборони у своєму щоденному огляді ходу війни РФ в Україні. "Деякі українські сили, ймовірно, вийшли з регіону", - йдеться у дописі у Twitter.
"Вагнер" переміщує своїх бойовиків з Африки для участі в боях в Україні. На це вказав командувач сил США в Африці генерал Стівен Таунсенд під час брифінгу для преси у вівторок.
Американський генерал відзначив, що група "Вагнер", яка мала, за оцінками Пентагону, близько 2000 військових в Лівії, "провела значне скорочення, щоб перевести діячів "Вагнер" для воєнних дій в Україні". Він додав, що зменшення контингенту в Малі, де кількість бійців "Вагнер" оцінюється на рівні 1000, не спостерігається.
"Вагнер" - російська група бойовиків. Вона виконує завдання Путіна, який "підтримує диктаторів і експлуатує природні ресурси" Африки. Так Таунсенд оцінив дії групи на континенті . Він відкинув заперечення Кремля щодо такої оцінки.
"Вагнер" часто застосовується в африканському регіоні, де Росія з 2014 року прагне активно просувати свій вплив, повідомили у британському відомстві. Там припустили, що Росія прагне використати свій вплив в Африці, щоб домогтись підтримки своїх інтересів з боку африканських країн на міжнародних форумах.
А теперішній візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до низки африканських країн, Росія, ймовірно, використає, щоб звинуватити Захід в міжнародній продовольчій кризі, вважають у британському відомстві, а також отримати підтримку російського вторгнення Росії до України від африканських країн, які займають нейтральну позицію. США, ЄС неодноразово заперечували закиди Росії щодо того, що санкції призвели до продовольчої кризи і вказували, що дії Росії в Україні призводять до зростання цін на продовольство.
"Путіну не можна довіряти, а дії РФ в Україні - це геноцид"- інтерв'ю із сенатором США Кардіним про останні ініціативи щодо України
Наприкінці минулого тижня в Сенаті Сполучених Штатів з’явились нові ініціативи пов'язані із Україною. Зокрема, в середу 20 липня група сенаторів внесла до Сенату резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом проти українського народу. Його основними авторами виступили сенатор-республіканець Джим Ріш та сенатор-демократ Бен Кардін.
Пізніше, в п'ятницю 25 липня сенатор-республіканець від штату Міссісіпі, Роджер Уікер у співавторстві із сенатокою-демократкою від штату Нью-Гемпшир, Джин Шагін презентували законопроект про створення стратегії США в Чорноморському регіоні.
Співавтором та підписантом обох документів став співголова Гельсінської комісії США, сенатор-демократ від штату Меріленд, Бен Кардін.
Ми бачимо систематичні дії Росії проти мирного населення, спрямовані на знищення української культури. Вони вивозять українців до Росії, зокрема дітей без супроводу, щоб перенавчати їх, намагаючись знищити українські традиції та культуру, – це і є геноцидБен Кардін, сенатор-демократ від штату, Меріленд
Про деталі нових законопроектів та про рекацію на нещодавні російські обстріли порту в Одесі із сенаторм ексклюзивно поспілкувалась журналістка Голосу Америки, Катерина Лісунова.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Ви співавтор резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. На думку політичних експертів, з якими я спілкувалася, на відміну від законопроекту, резолюція не має сильного впливу. У випадку, якщо цю резолюцію підтримає Конгрес, яку практичну допомогу це надало б українцям?
Бен Кардін, Сенатор США від штату Мерілерд: «Для нас у цьому питанні усе зрозуміло - ми провели слухання в Гельсінській комісії США щодо дій Росії в Україні. І на жаль, дії росіян відповідають кожному пункту визначення терміну "геноцид". У нас є конвенція про геноцид, яка була укладена на міжнародному рівні, у нас були незалежні дослідження, проведені Інститутом New Lines у Центрі з прав людини Рауля Валленберга. І ми бачимо систематичні дії Росії проти мирного населення, спрямовані на знищення української культури. Вони вивозять українців до Росії, зокрема дітей без супроводу, щоб перенавчати їх, намагаючись знищити українські традиції та культуру, – це і є геноцид.
Ми звертаємо увагу на те, що міжнародне співтовариство, - не одна країна, не Сполучені Штати і не Україна, - а міжнародне співтовариство визнає своє зобов’язання притягти до відповідальності тих, хто чинить ці злочини. Це і є мета нашої резолюції. Треба підкреслити, що Сенат Сполучених Штатів визнає: дії Росії, вимагають від міжнародної спільноти притягнення до відповідальності винних у цьому геноциді.
К.Л.: Якщо я правильно розумію процедуру, для остаточного погодження Конгресом резолюція повинна пройти і Сенат, і Палату представників. Чи подібна резолюція вже внесена в Палаті представників?
Б.К.: Так, у Палаті представників вже є подібна резолюція. Я думаю, що у цієї резлюції є широка підтримка. Це не тільки двопартійна ініціатива від сенатора-республіканця Джима Ріша та мене як демократа. Я думаю, що документ підтримує переважна більшість. Виходячи із риторики яку озвучує президент Байден, адміністрація США також підтримує цю позицію. Тому ми налаштовані оптимістично: ми будемо говорити єдиним голосом у Конгресі Сполучених Штатів. І повинен вам сказати, що я спілкувався з нашими європейськими союзниками, а також із союзниками з інших країн, і думаю, що є широке міжнародне визнання того, що дії Путіна вимагають міжнародної відповідальності.
Росія намагається домінувати в Чорному морі та подавити торгівлю, яку ведуть сусідні держави, зокрема Україна. Щоб вони не могли тогувати через Чорне море. Ми хочемо переконатися, що безпека Чорного моря є питанням, яке хвилює Сполучені Штати та наших союзників по НАТОБен Кардін, сенатор-демократ, від штату Меріленд
К.Л.: Ви також підписали новий законопроект про встановлення стратегії США щодо Чорноморського регіону. Уточніть, будь ласка, яке саме бачення стратегії Сполучених Штатаів в Чорноморському регіоні, згідно з цим законопроектом?
Б.К.: Гельсінська комісія провела слухання щодо Чорного моря, також були проведені слухання в головному портовому місті Румунії, Констанці. На цих слуханнях було встановлено, що Росія намагається домінувати в Чорному морі та подавити торгівлю, яку ведуть сусідні держави, зокрема Україна. Щоб вони не могли торгувати через Чорне море. Безпека Чорного моря - питання, яке хвилює Сполучені Штати та наших союзників по НАТО. Ми хочемо розробити стратегію, яка визначить виклики, що створює Росія в Чорному морі. Ми маємо вжити заходів, щоб забезпечити вільну торгівлю. Очевидно, що необхідно працювати з усіма країнами Чорного моря, але особливо з країнами, які є нашими союзниками по НАТО, включаючи Туреччину.
К.Л.: Чи допоможе цей законопроект вивезти українське зерно з-під російської блокади? І якщо так, то яким чином?
Б.К.: Ми дуже прагнемо знайти шляхи, якими українська сільськогосподарська продукція зможе вийти на світовий ринок. Це важливо не лише для України як суверенної держави та її економіки - сьогодні ми говоримо про відсутність продовольчої безпеки у світі. Поставки з України є основним джерелом продовольства в усьому світі. Це частина нашої стратегії боротьби з голодом у світі.
Отже, так, існує кілька доступних маршрутів, у тому числі через Чорне море. Ми із певним нетерпінням чекали реалізації угоди, укладеної з Росією під егідою Туреччини та ООН. Але коли ця угода була укладена, російські війська атакували Одесу, що чітко демонструє - Путіну взагалі не можна довіряти. Нам потрібно знайти способи для створення безпечного проходу Чорним морем. Ми маємо розмінувати цей маршрут і дати зрозуміти російським Військово-Морським силам у Чорному морі, що існує міжнародна відповідальність. Що судноплавні шляхи мають залишатися відкритими та вільними».
Путіну не можна довіряти, не можна довіряти Росії. Не можна покладатись на те, що вони будуть дотримуватись укладених ними угод. Ми маємо продовжувати перемовини, але наші очі мають бути широко розплющеними, і ми повинні мати механізм примусового виконанняБен Кардін
К.Л.: Яка ваша реакція як сенатора на російські обстріли порту в Одесі?
Б.К.: Це надзвичайно розчаровує, але це не дивує. Жодне звірство Росії вже не дивує нас. Вони жорстокі, вони чинять злочини проти людяності та беруть участь у геноциді. Тут вони кажуть міжнародній спільноті, що «ми визнаємо відповідальність за виведення українського зерна на світовий ринок», а потім майже того ж дня вони атакують головний порт. Це говорить нам про те, що ця кремлівська адміністрація не лише жорстока, але й брехлива. Вони намагаються ввести в оману міжнародне співтовариство, приховуючи свої справжні наміри задушити Україну і знищити її народ та державу. І це стосується не лише військових цілей, як ми бачимо, це також і цивільні
К.Л.: Удари по Одесі відбулися одразу на наступний день після підписання угоди в Стамбулі, яка мала сприяти вивільненню українського зерна. Який сигнал це дає демократичному світу щодо можливості вирішення цього конфлікту дипломатичним шляхом? Чи є зараз сенс вести переговори з Росією?
Б.К.: Як сказав пан Зеленський, президент України, ми завжди будемо готові до переговорів. Ми віримо в дипломатію, ми ніколи не станемо її розривати. Ми визнаємо, що нам потрібно говорити з нашими ворогами, щоб знайти спосіб покласти край цьому конфлікту. Тому ми продовжимо перемовини.
У Чорному морі є кілька судноплавних шляхів, які можуть бути доступними для цієї торгівлі. Вони потребують розмінування та гарантій захисту. Але ми вважаємо, що можемо захистити ці судноплавні шляхиБен Кардін
Але водночас, Путіну не можна довіряти, не можна довіряти Росії. Вони намагатимуться маніпулювати та використовувати кожну можливість у своїх воєнних інтересах. Не можна покладатись на те, що вони будуть дотримуватись укладених ними угод. Тож ми маємо продовжувати перемовини, але наші очі мають бути широко розплющеними, і ми повинні мати механізм примусового виконання. В судноплавних шляхах Чорного моря нам знадобляться міжнародні правоохоронні органи, щоб переконатися, що ці шляхи є безпечними
К.Л.: Якщо ми вже бачили дії Росії на дипломатичному рівні, то яким, на вашу думку, може бути ефективний спосіб звільнення українського зерна з портів саме зараз?
Б.К.: У Чорному морі є кілька судноплавних шляхів, які можуть бути доступними для цієї торгівлі. Вони потребують розмінування та гарантій захисту. Але ми вважаємо, що можемо захистити ці судноплавні шляхи, - визначити їх та узгодити перевізників, які цим займатимуться. Угода, укладена в Туреччині, дозволяє проводити інспекції, і ми вважаємо це добре. Це гуманітарні та економічні питання, а не військові. Тому ми будемо дотримуватися угоди, яка була укладена в Туреччині, але у нас будуть безпечні шляхи, якими ці судна зможуть рухатись.
К.Л.: Але що ви думаєте про можливість надати Україні ракети більшої дальності, щоб Україна змогла сама себе захистити? Самостійно гарантувати безпеку своїм портам і не шукати міжнародних гарантій та захисту.
Б.К.: По-перше, я хочу подякувати адміністрації Байдена за її лідерство не лише в Сполучених Штатах. Демонструючи на власному прикладі надання військової техніки Україні, адміністрація заручилась аналогічною воєнною підтримкою України на рівні міжнародної спільноти. Я дякую президенту Зеленському за визнання цього факту. Мужність українського народу та його лідерів надихає усіх нас. Тому ми хочемо зробити все можливе, щоб забезпечити необхідну військову техніку для захисту України.
Це був неспровокований напад Росії. Україна – це лінія фронту, але це не єдина лінія. Ми розуміємо: якщо Україна паде, Путін піде далі, атакуючи інші цілі, які не мають захисту НАТО. Але ми очікуємо, що він не зупиниться і там, намагаючись порушити також і кордони НАТО. Українська лінія фронту - це збереження суверенітету та демократії у світі.
Тож ми маємо зробити все, що в наших силах. Я оптимістично налаштований щодо постійних перемовин які ми ведемо. Я вважаю, що президент Зеленський є дуже ефективним у своїй комунікації з нами, у нас були прямі перемовини з Конгресом. Також, минулого тижня Конгрес відвідала і перша леді. Ми зустрічалися з багатьма лідерами парламенту та уряду. Тому я думаю, що є розуміння того, що саме потрібно Україні. Можуть виникнути певні розбіжності щодо термінів і типу обладнання, яке надається, але я вірю, що підтримка продовжується, і ми продовжимо надавати Україні те, що їй потрібно.
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Орбан відкидає звинувачення у расизмі
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вимушений заперечувати звинувачення у расизмі після його промови минулими вихідними, в якій він висловлювався проти «змішування рас».
Орбан у виступі на зібранні угорської громади в Румунії 23 липня також повторював свої давні твердження про «занепад» Заходу і виступав проти міжнародних санкцій щодо Москви й проти західної допомоги Україні, стверджуючи, що українці не можуть перемогти Росію.
...як ви не помітили, що виголошували суто нацистський текст гідний Ґеббельса.Жужа Хеґедюш
Головною загрозою Орбан назвав так зване «заміщення населення» внаслідок низької народжуваності та міграції і заявив, що «Брюссель, зміцнений пов’язаними з Соросом силами, просто хоче нав’язати нам мігрантів».
«Але тепер спалахнула війна, і ми приймаємо прибульців з України, а тому це питання відклали, хоч його і не зняли з порядку денного», - стверджував Орбан.
У розлогій промові Віктор Орбан зокрема проголосив: «Ми не хочемо бути народами змішаних рас».
«Текст гідний Ґеббельса»
«Я не знаю, як ви не помітили, що виголошували суто нацистський текст гідний Ґеббельса», - заявила після промови Орбана його радниця Жужа Хеґедюш, написавши відкритого листа про розрив співпраці.
Йозеф Ґеббельс був міністром пропаганди у нацистському уряді Адольфа Гітлера і одним з ідеологів антисемітизму.
Мій уряд дотримується нульового терпіння щодо антисемітизму і расизму.Віктор Орбан
У листі, який цитує угорська преса, зокрема видання hvg.hu, Жужа Хеґедюш стверджує, що і раніше її турбували «антиєвропейські» і «антиіммігрантські» заяви угорського прем’єр-міністра, але тепер вона вимушена розірвати 20-річні стосунки.
Найбільше єврейське об’єднання Угорщини також засудило промову Орбана і закликало провести зустріч з прем’єр-міністром.
«Расизм виключений»
Віктор Орбан 26 липня також оприлюднив відкритого листа - відповідь Жужі Хеґедюш.
«В Угорщині мій уряд дотримується нульового терпіння щодо антисемітизму і расизму… Бог створив усіх за своїм образом. Тому, коли йдеться про таких людей як я, то расизм виключений від самого початку», - заявив прем’єр-міністр.
Речник угорського керівника Золтан Ковач у Твіттері звинуватив «медія еліту» в «надмірному збудженні через кілька жорстких рядків прем’єра Орбана про імміграцію та асиміляцію», щоб, як він висловився, «відволікти увагу від головних положень промови».
Рекордна посуха в Африці, продовольча криза: як виживають бідні африканські громади. Відео
Рекордна посуха в Африці призвела до того, що десятки мільйонів людей в Ефіопії, Сомалі та Кенії недоїдають та голодують. Ситуацію значно ускладнило повномасштабне вторгнення Росії в Україну – через що зросли ціни на продовольство.
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