Через посуху в Україні впаде врожай та експорт пшениці - аналітик

Компанія «УкрАгроКонсалт» у вівторок знизила прогноз щодо врожаю та експорту пшениці в Україні на 2018-2019 роки через важку посуху в країні навесні та у першій половині літа.

Консалтингове агентство з питань сільського господарства зменшило прогноз щодо врожаю пшениці на 3,1% – до 24,7 мільйонів тонн, а експорт – до 15,5 мільйонів тонн із 16 мільйонів тонн у червні.

Компанія, однак, підняла прогноз щодо врожайності кукурудзи цього року на 27,3 мільйонів тонн, з попередньої оцінки 26,6 мільйонів тонн. Прогноз експорту кукурудзи на 2018-2019 роки залишився незмінним – 21 мільйон тонн.

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