У США арештували китайського мільярдера за звинуваченням в масштабному шахрайстві

Китайський бізнесмен у вигнанні, який проживає в США і має зв’язки з колишнім радником Дональда Трампа в Білому домі Стівом Бенноном, був заарештований за звинуваченням у тому, що шахрайським чином отримав понад мільярд доларів від тисяч підписників у соціальних мережах.

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Міністерство юстиції США оголосило в середу: «Хо Ван Квока, якого в соціальних мережах називають Го Венгуєм, заарештували в середу в Нью-Йорку та звинуватили в шахрайстві з банківськими послугами, шахрайстві з цінними паперами, банківському шахрайстві та відмиванні грошей.

Спільник у справі Кін Мін Дже, який має подвійне громадянство Гонконгу та Британії, залишається на волі.

У оприлюдненому звинуваченні за 12 пунктами стверджується, що Квок і Дже «скористалися перевагами присутності Квока в Інтернеті та сотнями тисяч підписників», щоб отримати інвестиції в різні підприємства з обіцянками завищених фінансових прибутків.

Повідомляється, що одне з підприємств, відоме як GTV Media Group Inc., було створено у партнерстві з Бенноном.

У обвинувальному акті йдеться, що Квок, Дже та інші шахрайським шляхом отримали понад 400 мільйонів доларів шляхом незаконного розміщення акцій GTV у 2020 році, а потім використали значну частину грошей для особистої вигоди.

Квока звинувачують у тому, що він набив собі кишені грошима, які він вкрав, у тому числі купив собі та своїм близьким родичам маєток площею 50 000 квадратних футів, Ferrari за 3,5 мільйона доларів і навіть два матраци вартістю 36 000 доларів, а також профінансував купівлю розкішної яхти на 37 мільйонів доларів", - йдеться в заяві прокурора США Даміана Вільямса".

Вільямс сказав, що в рамках розслідування Міністерство юстиції вилучило близько 634 мільйонів доларів з 21 різного банківського рахунку та Lamborghini Aventador SVJ Roadster і вимагає їх конфіскації.

У відповідній справі Комісія з цінних паперів і бірж висунула цивільні звинувачення проти Квок і Дже в середу, звинувативши їх в участі в «незареєстрованих і шахрайських» розміщеннях акцій, які зібрали понад 850 мільйонів доларів.

У заяві контролюючого органу з цінних паперів зазначено, що ці особи «неправомірно привласнили значну частину коштів, зібраних від інвесторів, щоб збагатити себе та членів своїх сімей», зокрема перенаправили 100 мільйонів доларів, отриманих через розміщення акцій GTV, у хедж-фонд на користь компанії, що належить сину Квока.

У 2020 році Комісія з цінних паперів та фондових ринків висунула GTV та двом іншим медіа-компаніям звинувачення у проведенні незаконного розміщення акцій, у результаті чого в рамках мирової угоди стягнуто з компаній 454 мільйони доларів.

Квок, який називав себе дисидентом, у 2015 році втік до Сполучених Штатів і купив пентхаус у готелі Нью-Йорка приблизно за 67,5 мільйона доларів.

У обвинувальному акті йдеться, що починаючи з 2017 року Квок, який заявляв, що є мільярдером, «зібрав значну кількість прихильників в Інтернеті».

"Квок дав численні інтерв'ю ЗМІ та опублікував у соціальних мережах, стверджуючи, що просуває рух проти Комуністичної партії Китаю", - йдеться в обвинуваченні.

Бізнесмен нібито використовував дві некомерційні організації — Фонд «Верховенство права» та Товариство «Верховенство права», щоб долучити прихильників, які «підтримували» його нібито антикомуністичну позицію та погоджувались на його пропозиції з інвестицій.

Крім GTV, Kwok і Je нібито обманювали інвесторів через три інші підприємства, зокрема програму позик на ферми, серію клубів, відомих як G/CLUBS, і «екосистему» криптовалют під назвою Himalaya Exchange.

G/CLUBS, описана на веб-сайті як «ексклюзивна висококласна членська програма, що пропонує повний спектр послуг», заробила близько 250 мільйонів доларів США.

Згідно з обвинувальним актом, серед інших витрат Квок і Дже нібито використали кошти для придбання маєтку Квока в Нью-Джерсі вартістю 26,5 мільйона доларів, китайських і перських килимів вартістю приблизно 978 000 доларів, телевізора за 62 000 доларів і підставки для колиски для каміна вартістю 53 000 доларів.

«Від інвестиційних шахрайств страждають невинні люди, що руйнує довіру суспільства до цілісності фінансових систем», — сказав у заяві помічник директора ФБР Майкл Дж. Дрісколл.

Квок і Беннон є давніми партнерами.

У серпні 2020 року Беннон, який був старшим стратегом Білого дому за часів президентства Трампа, був заарештований за федеральними звинуваченнями в шахрайстві на яхті, що належить Квоку, біля Вестбрука, штат Коннектикут.

Беннона та трьох інших звинуватили в обмані тисяч донорів, які хотіли допомогти профінансувати побудову стіни вздовж кордону США та Мексики.

Беннона помилував Трамп перед тим, як піти з посади.

Проте у вересні 2022 року прокурори штату Нью-Йорк висунули Беннону звинувачення у зв’язку зі схемою збору коштів We Build the Wall.