У Білому домі припустили, що наявні вакцини ефективні проти штаму «Омікрон»

Група Білого дому з реагування на COVID-19 заявила, що попередні дані свідчать про те, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється у Сполучених Штатах, але доступні підсилювачі вакцин, здається, ефективні проти нього.

Директорка Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі повідомила, що штам був виявлений у 36 штатах США і становить 3 відсотки всіх випадків COVID-19 у країні.

Однак у деяких штатах, таких як Нью-Йорк і Нью-Джерсі, на нього може припадати до 13 відсотків випадків.

Валенскі сказала, що переважна більшість випадків (96 відсотків) викликані "Дельта" штамом.

Однак, за її словами, ранні дані показують, що "Омікрон" поширюється швидше, ніж "Дельта", при цьому кількість випадків подвоюється приблизно кожні два дні.

Валенскі разом з головним медичним радником Білого дому Ентоні Фаучі та координатором реагування на COVID-19 Джеффом Зіентсом навели дані, які показують, що повна вакцинація плюс дози підсилювачів вакцин є найкращим способом боротьби з новим штамом.

«Наші схеми ревакцинації працюють проти "Омікрону", – сказав Фаучі. «На даний момент немає необхідності створювати спеціальний бустер для цього штаму».

При цьому, за повідомленнями, Фаучі заявив, що переконаний у тому, що "Омікрон" незабаром стане домінуючим штамом COVID-19 у США.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що за результатами дослідження у Ізраїлі, особи, які отримали третє щеплення вакцини Pfizer-BioNTech показали у 100 разів вищий рівень нейтралізації щодо варіанту "Омікрон", ніж особи, які отримали два щеплення цією вакциною.

Між тим видання The New York Times пише про втому "від занепокоєння" у людей у ході тривалої пандемії, і наводить думки медиків, які розповідають про нездатність людей зберігати надзвичайну увагу до ситуації із COVID-19 протягом тривалого часу.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", The New York Times, CNN, The Wall Street Journal.

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