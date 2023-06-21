Росія влаштовує "буфонаду в повітрі" - Командувач США

Високопоставлений американський військовий командувач звинуватив російські військово-повітряні сили в тому, що вони заохочують своїх пілотів брати участь у "буфонаді в повітрі", підвищуючи ризик аварій або навіть конфлікту в Сирії.

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, командувач повітряного компоненту об’єднаних сил Центрального командування США, заявив журналістам у середу, що російські літаки продовжують порушувати протоколи уникнення конфлікту в Сирії кілька разів на день, наражаючи на небезпеку сили США.

І незважаючи на попередження Сполучених Штатів, каже Гринкевич, агресивність поведінки Росії, схоже, погіршується.

"У нас були випадки нещодавно, сьогодні вранці за сирійським часом, коли російський літак заходив у наш повітряний простір", - сказав він журналістам під час віртуального брифінгу.

"У нас були випадки вчора і у нас були випадки напередодні", — додав Гринкевич, сказавши, що сили США в Сирії бачили три-чотири подібних вторгнення за один день російськими літаками, які несли повний комплект боєприпасів "повітря-земля" і бомби.

Гринкевич не вперше попереджає про ризиковані маневри Росії над Сирією.

Командувач повітряним компонентом центрального командування CENTCOM повідомив NBC News у березні, що відбулося значне збільшення російських прольотів американських сил.

Гринкевич також повторив свою стурбованість, яку він висловив минулого тижня під час віртуального саміту, звинувативши Росію в прагненні чинити тиск на США в Сирії, незважаючи на зусилля CENTCOM щодо деескалації напруженості.

На запит Голосу Америки щодо звинувачень посольство Росії у Вашингтоні одразу не відповіло.

Минулого тижня США розгорнули на Близькому Сході винищувачі-невидимки F-22 Raptors з бази ВПС Ленглі в США, щоб протистояти діям Росії.

У заяві CENTCOM описав F-22 як «найкращий у світі винищувач п’ятого покоління», додавши, що розгортання було частиною «багатогранної демонстрації» сили. Але Гринкевич у середу попередив, що готується до погіршення дій Росії, вказавши на те, як російські лідери винагородили пілота винищувача, який зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем у березні.

"Пілоти винищувачів, які зараз перекинуті в Сирію з Росії, побачать, що вони винагороджені за таку поведінку, — сказав Гринкевич. - Пілот не збирався цього робити. Ви бачите на відео", – сказав він.

"Коли військово-повітряні сили впали настільки низько на професійній драбині, що вони роздають медалі за буфонаду в повітрі, дійсно треба запитати, що вони думають".

Командувач ВПС CENTCOM також попередив, що зосередженість Росії на спробах спровокувати США, замість того, щоб зосереджуватися на боротьбі з тероризмом, йде на користь терористичній групі «Ісламська держава».

Терористичне угруповання «знищено, але не вийшло», — сказав Грінкевич, попередивши, що бойовики угруповання мають «достатню кількість свободи дій» у районах, які знаходяться під контролем росіян або сирійського режиму.

"Вони проводять тренувальні табори та нарощують свої можливості, тому що росіяни нездатні, або не хочуть чинити тиск на ІДІЛ, — сказав він. - Вони дозволяють загрозі ІДІЛ зростати прямо у них під носом".

США мають близько 900 військових у Сирії для боротьби із загрозою з боку ІД. Оцінки розвідки держав-членів Організації Об’єднаних Націй, оприлюднені у звіті на початку цього року, свідчать про те, що терористичне угруповання налічує близько 2500-3500 бойовиків по всій Сирії та Іраку.