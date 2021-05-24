США вказують на задіяння білоруських спецслужб у «зухвалому» перехопленні авіалайнера й арешті журналіста у Мінську

Державний секретар США Ентоні Блінкен долучився до європейських лідерів і НАТО з осудом білоруської влади, яка у неділю 23 травня спонукала до вимушеної посадки у Мінську пасажирського літака, щоб схопити білоруського журналіста.

Білорусь підняла у повітря бойовий винищувач для супроводу авіалайнера через твердження білоруської авіадиспетчерської служби про можливу присутність вибухового пристрою в літаку, що летів з Афін до Вільнюса.

Літак авіакомпанії Ryanair після перевірок у Білорусі з шестигодинним запізненням прибув до Литви без пасажира Романа Протасевича.

Повідомлення припускають причетність білоруських служб безпеки і використання білоруського військового літака для супроводу авіалайнера...

«Ми гостро засуджуємо зухвалий і шокуючий вчинок режиму Лукашенка - зміну маршруту комерційного авіарейсу та арешт журналіста. Ми вимагаємо міжнародного розслідування і координуємо подальші кроки з партнерами. Сполучені Штати стоять на боці білоруського народу», - сказано у повідомленні в Twitter від імені держсекретаря.

США вимагають негайно звільнити заарештованого журналіста Романа Протасевича.

26-річний Роман Протасевич, один з провідних активістів руху проти влади Олександра Лукашенка, який жив у вигнанні.

Він відомий як колишній редактор новинного каналу Nexta, що поширював через інтернет відеорепортажі масових протестів у Білорусі.

Окремо у заяві Державного департаменту вказано, що дії білоруської влади «загрожували життю понад 120 пасажирів, включно з громадянами США».

«Перші повідомлення припускають причетність білоруських служб безпеки і використання білоруського військового літака для супроводу авіалайнера та викликають глибоку стурбованість і потребують повного розслідування», - йдеться у заяві.

Державний департамент каже, що з огляду на ознаки, що вимушене приземлення відбулося під сфальсифікованим приводом, США «підтримують якомога швидше скликати засідання ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду тих подій».

Авіалайнер Ryanair мав приземлитися у Вільнюсі в Литві, але ще пролітав у білоруському авіапросторі, коли Білорусь підняла у повітря бойовий винищувач, що супроводжував пасажирський літак на посадку в Мінську.

Свідки у літаку переповіли, що Роман Протасевич говорив пасажирам, що йому в Білорусі загрожуватиме страта.

66-річний Олександр Лукашенко, який керує Білоруссю з 1994 року, веде жорстоку кампанію переслідувань опонентів, які звинувачують його у фальсифікації минулих президентських виборів.

Білоруська влада висунула Протасевичу звинувачення в організації масових протестів у Білорусі.

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