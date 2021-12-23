«Безпека Європи під загрозою», каже ЄС про дії Росії і заявляє про готовність до переговорів разом зі США

З Вашингтона, Брюсселя і Москви пролунали заяви про готовність до нового переговорного процесу про безпеку у Європі з припущеннями, що він може розпочатися у січні.

США та європейські союзники, вказуючи на погрозливі заяви Кремля і стягування російських військ до України, при цьому також повторюють, що готові до рішучих і масштабних дій у відповідь на потенційне розширення російської агресії.

Дії Росії... призвели до різкого погіршення безпекової ситуації у Європі.

Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і з питань безпеки Жозеп Борель після розмови з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном 22 грудня оприлюднив заяву, наголосивши, що «ЄС взаємодіятиме і з США, і з НАТО, щоб домогтися репрезентації своїх інтересів у будь-яких можливих переговорах з Росією про європейську безпеку».

«Сьогодні безпека Європи під загрозою», - заявив європейський посадовець, повністю поклавши на Росію відповідальність за напруженість.

«Дії Росії, а саме нелегальна анексія Криму, її роль у розпалюванні конфлікту на сході України, а також її дії у відірваних від Грузії Південній Осетії та Абхазії, в регіоні Придністров’я та її підтримка режиму Лукашенка, призвели до різкого погіршення безпекової ситуації у Європі», - йдеться в заяві Бореля разом із застереженням, що ЄС налаштований «рішуче відповісти на будь-які подальші порушення суверенітету України.

«Водночас ЄС вважає, що діалог, переговори та співпраця є єдиними способами подолання суперечок і досягнення миру», - підкреслює Жозеп Борель.

23 грудня у Москві повідомили, що Росія надіслала США пропозиції щодо дат переговорів про, як кажуть у Кремлі, «гарантії безпеки».

Російське інформаційне агентство не повідомляє, про які саме дати йдеться, але цитує заступника міністра закордонних справ Росії Сергея Рябкова про те, що «Москва не погодиться на жодні передумови для тих переговорів».

У Росії постійно заперечують, що стягування військ та інші дії означають приготування до нового наступу на Україну, але при цьому президент Путін заявив на прес-конференції 23 грудня, що Москва вважає своїм правом те, що він назвав захистом «російського і російськомовного населення» в Україні.

Російський керівник знову відверто висловив невдоволення самим фактом існування української держави, назвавши її «штучним утворенням».

Володимир Путін також згадав плановані переговори зі США та Європою і висловив надію на їх результативність.

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