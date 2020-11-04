США офіційно припинили участь у міжнародній Паризькій кліматичній угоді

Сполучені Штати 4 листопада 2020 року офіційно вийшли з міжнародної кліматичної угоди, що була укладена 2015 року в Парижі.

Президент Дональд Трамп назвав угоду шкідливою для американської економіки і оголосив про вихід США з неї 2017 року, але умови угоди передбачали очікувальний період для учасників перед остаточним припиненням членства.

США - єдина країна з 197 підписантів Паризької угоди, яка вирішила вийти з неї.

«Вихід США створить діру у нашій системі, а також у всесвітніх намаганнях досягти цілей Паризької угоди», - сказала Патриція Еспіноза, виконавчий секретар Конвенції ООН щодо кліматичних змін.

Вона також зауважила, що Сполучені Штати залишаються серед учасників Конвенції, і що та організація буде «готова сприяти будь-яким намаганням США знову приєднатися до Паризької угоди».

Претендент на президентську посаду Джо Байден обіцяв, що у разі його перемоги на виборах, Америка повернеться до угоди.

Сполучені Штати друга країна світу за обсягами викидів в атмосферу газів, які на думку науковців підштовхують зміни клімату.

Більшість науковців вважають, що світ повинен різко і швидко зменшити викиди, щоб уникнути катастрофічних наслідків глобального потепління.

Європейський Союз, Китай, Японія та Південна Корея останнім часом оголосили, що докладуть зусиль для зменшення викидів вуглецю навіть з випередженням своїх раніше оголошених зобов’язань.

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