За результатами виборів у США, гральна індустрія розширила сферу впливу

Крім голосування за президента, у цей вівторок американці також вибирали законодавців і мали нагоду висловитись із низки питань, важливих для штатів, у яких вони мешкають. Одним з таких питань в низці штатів стало розширення можливостей для гральної індустрії, необхідність його часто аргументували потребою збільшити податкові надходження для фінансування важливих для громади проектів.

Американська гральна індустрія здобула велику перемогу на виборах, що минули, говорять оглядачі. Три штати схвалили легальні ставки на спортивні події, а ще три схвалили або розширили можливості для проведення азартних ігор в казино.

Меріленд, Південна Дакота і Луїзіана схвалили ставки на спортивні події. Це означає, що до кінця року такі ставки, можливо, будуть легальними на більшій частині країни.

Вірджинія схвалила появу казино в чотирьох місцях. Небраска дозволила проводити ігри казино на іподромах. У Колорадо розширили кількість і тип ігор, які можуть пропонувати казино. Цей штат також скасував деякі обмеження на ставки.

«Схоже, американцям все більше подобаються легазізовані азартні ігри», - прокоментував результати голосування Девід Шварц з Університету Невади в Лас-Вегасі, який займається історією азартних ігор.

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