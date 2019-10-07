Туреччина починає операцію в Сирії після згоди Трампа у телефонній розмові з Ердоганом

Сполучені Штати оголосили, що зняли заперечення проти введення Туреччиною військ на північ Сирії і відводять своїх військових з регіону, де американці разом з місцевими курдами воювали проти організації “Ісламська держава” (ІД).

Анкара стверджує, що багатокілометрова зона на сирійському боці кордону потрібна для розміщення сирійських біженців і для захисту Туреччини від курдських збройних формувань - союзників США, яких турецький уряд називає терористами.

Наміри швидко забрати війська з Сирії, Іраку та Афганістану були стримувані побоюваннями посадовців США та американських союзників...

Речник турецького президента Ібрагім Калін відкинув підозри про територіальні зазіхання його країни.

“Безпечна зона має два завдання: захистити наші кордони, очистивши їх від терористичних елементів, і домогтися безпечного повернення біженців”, - повідомив Калін у Twitter.

Турецькі представники кажуть про плани поселити у зону близько двох мільйонів сирійських біженців з 3,6 млн., які знайшли притулок на турецькій території унаслідок понад восьмирічної війни в Сирії.

Вашингтон ще у серпні погодився з Анкарою про створення безпечної зони, але США застерігали Туреччину від нападів на курдські сили, а президент Дональд Трамп навіть погрожував "зруйнувати" турецьку економіку санкціями.

Пізно у неділю після телефонної розмови Трампа з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом Білий дім оприлюднив заяву, яку називають різкою зміною американської позиції у цьому питанні.

“Туреччина невдовзі почне свою давно заплановану операцію в північній Сирії. Війська Сполучених Штатів не будуть підтримувати операцію чи брати участь в ній. Військові США, перемігши територіальний “Халіфат" ІД, більше не перебуватимуть у районах поблизу”, - сказано в заяві речниці Білого дому.

Там повідомлено також, що Туреччина візьме на себе відповідальність за бійців ІД, які були захоплені у полонен тому регіоні.

“Уряд США вимагав від Франції, Німеччини та інших європейських країн, звідки походять багато полонених бійців ІД, але вони не хочуть їх забирати. США не будуть утримувати їх упродовж часу, який можуть тривати багато років і багато коштувати американським платникам податків”, - йдеться у заяві.

Американське агентство Associated Press називає рішення Білого дому “яскравим свідченням зосередження Трампа на згортанні американських операцій за кордоном, що було серед його ключових виборчих обіцянок”.

Associated Press вважає, що “наміри швидко забрати війська з Сирії, Іраку та Афганістану були стримувані побоюваннями посадовців США та американських союзників щодо небезпечних порожнин, які залишилися б унаслідок таких виведень”.

“У той час як вдома проти нього почали розслідування в рамках процедур імпічменту, Трамп, як виглядає, більше зосереджений на виконанні політичних обіцянок, навіть якщо це посилає сигнали, які турбують американських союзників за кордоном”, - йдеться в повідомленні Associated Press.

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