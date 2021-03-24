Віце-президентка США закликала Конгрес прийняти законопроект про контроль над зброєю

Віце-президентка США Камала Гарріс заявила в середу, що президент Джо Байден не виключає можливості видання указу щодо боротьби з насильством із застосуванням вогнепальної зброї, але Конгресу слід ухвалити закон про контроль над обігом зброї, щоб досягти більш довгострокового ефекту.

Виступаючи в ефірі CBS News, Гарріс сказала, що Байден готовий підписати два законопроекти про контроль над вогнепальною зброєю, які нещодавно прийняла Палата представників, і закликала Сенат також прийняти їх.

«Є можливість діяти по лінії виконавчої влади, але на законодавчому рівні це буде постійним рішенням. Якщо Конгрес прийме законопроект, він стане законом, а це саме те, чого нам не вистачало », - сказала вона.

За словами Гарріс, пропоновані заходи не мають на меті наступ на Другу поправку до Конституції США, яка гарантує право на володіння вогнепальною зброєю. "Йдеться просто про визнання того, що нам необхідні раціональні закони про безпеку стосовно вогнепальної зброї", - відзначила Гарріс.

Гарріс додала, що США потрібні повсюдні перевірки анкетних даних і федеральний стандарт для їх проведення.

У вівторок Байден закликав Конгрес якомога швидше ухвалити закони про контроль над вогнепальною зброєю і сказав, що він може вжити заходів самостійно, щоб покласти край масовому насильству.

У понеділок озброєний чоловік застрелив 10 осіб в супермаркеті в Колорадо, а за шість днів до цього вісім осіб були застрелені в масажних салонах Атланти. Ці два інциденти підвищили увагу до проблеми.

Байден, який вступив на посаду в січні, під час своєї передвиборної кампанії пообіцяв вжити заходів для посилення контролю над вогнепальною зброєю, але перші місяці присвятив переважно боротьбі з пандемією.

Згідно з дослідженням корпорації RAND, в США найвищий в світі рівень володіння зброєю серед цивільного населення. У минулому році в результаті інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї в країні загинули понад 43 000 осіб.

Дивіться також: "Росія посилила свою репресивну поведінку в країні та агресивну поведінку за кордоном", - Столтенберг