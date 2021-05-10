В уряді США говорять про тривале економічне відновлення від наслідків пандемії

Сполученим Штатам ще належить пройти довгий шлях, щоб відновитися від пандемії коронавірусу, про що свідчать опубліковані днями дані про зайнятість, які виявилися гіршими від очікуваних, заявила в неділю міністр торгівлі Джина Раймондо.

«Думаю, нам треба буде пройти великий шлях, щоб відновитися після пандемії», - сказала Раймондо, виступаючи в програмі «Обличчям до країни» на каналі CBS.

Багато американців досі відчувають труднощі, а кількість робочих місць все ще на 8 мільйонів менше, ніж було до пандемії. У квітні у США було створено 260 000 робочих місць, безробіття на рівні 6%.

«Ми робимо сміливі кроки, але попереду ще довгий шлях, і нам потрібно пройти його, щоб допомогти американцям знайти роботу», - підкреслила очільниця Міністерства торгівлі.

Раніше у Республіканській партії розкритикували заяви Байдена щодо планів підвищити податки для частини американців на тлі даних про нижчу, ніж очікувалось зайнятність американців.

"Дані щодо працевлаштування розчаровують. Еономіка за Байдена не досягнула мети у мільйон робочих місць і видала 266 000. Підвищення податків та підвищення регуляції ніколи не створювали робочих місць!" - твітувала 7-го травня сенаторка-республіканка Марша Блекборн.

"Сьогоднішні цифри щодо ринку праці розчаровують, як і план президента Байдена обтяжити родини більшою кількістю податків та боргів. У той час, як демократи лякають людей і платять їм, щоб вони не працювали, очевидно, що найкраще - покінчити із заходами кризового часу і повернути американців до роботи", - твітував лідер республіканської меншості у Палаті представників Конгресу США Кевірн Маккарті.

"Дані з ринку праці доводять, що Байден марнує економічне відновлення успадковане ним від Дональда Трампа та республіканців. Тепер Байден виступає за підвищення податків у його плані банкрутства Америки, який призведе до скорочення економіки та зростання цін для звичайних американців", - твітувала голова Національного комітету Республіканської партії США Рона МакДеніел.

МакДеніел також заявила, що ініціативи уряду Байдена знищили роботи в енергетичному секторі та прагне підвищення податків. "Заходи Байдена - це катастрофа. Нам абсолютно не треба нових вартістю у 4 трильйони доларів ", - відзначила республіканка, посилаючись на варість інфраструктурного плану, який пропонує президент США.

Минулого тижня у Білому домі висловили думку, що економіка США потребує додаткових стимулів.

"Давайте ухвалимо Американський план щодо робочих місць (American Jobs Plan - англ.) і повернемо американців до роботи", - твітував Білий дім.

Згаданий план є пропозицією адміністрації Байдена щодо оновлення та розбудови американської інфраструктури. Його вартність оцінюється у понад 2 трильйони доларів протягом наступних 8 років.

У березні у Білому домі заявляли, що план є "інвестицією в Америку, яка створить мільйони хороших робочих місць, відбудує інфраструктуру країни".

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