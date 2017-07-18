Адміністрація Трампа заявила, що Іран виконує умови ядерної угоди

Уряд Сполучених Штатів знову підтвердив, що Іран виконує положення міжнародної угоди з 2015 року про замороження своєї ядерної програми. Ще недавно президент Дональд Трамп заявив, що це «найгірша угода, яку буль-коли підписано».

Згідно з американським законом, Державний департамент мусить що 90 днів інформувати Конгрес про виконання Іраном взятих на себе зобов’язань.

Високопоставлений службовець адміністрації заявив, що Іран у технічному сенсі виконує умови угоди, але що це «без сумніву, не відповідає духу угоди», додаючи, що адміністрація Трампа співпрацює зі своїми союзниками для встановлення суворіших умов угоди.

Представник уряду сказав репортерам, що, на думку Білого дому, Іран залишається однією з найнебезпечніших країн, і як доказ подав те, що Тегеран підтримує тероризм, продовжує ворожо ставитись до Ізраїлю, здійснює кібератаки проти Сполучених Штатів і причетний до численних порушень прав людини.

«Ці дії серйозно підривають мету угоди», сказав урядовий представник.

Інший високопоставлений службовець заявив, що адміністрація Трампа працює над тим, щоб виявити недоліки в угоді, яких багато, і піддає критиці те, як адміністрація колишнього президента Барака Обами запроваджувала угоду в життя.

Представники Білого дому підкреслюють, що позиція адміністрації щодо ядерної угоди переглядається.

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