Сполучені Штати висловлюють підтримку іранським протестувальникам

Адміністрація президента Трампа висловила підтримку тисячам іранців, які вийшли на вулиці міст, щоб висловити протест проти урядової корупції і економічних проблем. У той час як американські офіційні особи погрожують санкціями проти тих, хто придушує протестувальників, президент Дональд Трамп до 13 січня мусить вирішити , чи знову накласти економічні санкції проти Ірану, які були призупинені після досягнення у 2015 році ядерної угоди.

Коли протягом минулого тижня на вулиці іранських міст вийшли протестувальники, послання американської адмінінстрації було однозначним. Віце-президент Майк Пенс сказав:

«Я можу запевнити вас, що Сполучені Штати і ширший світ стоїть пліч-о-пліч іранського народу, який хоче кращого, успішнішого і вільнішого майбутнього».

В інтерв’ю «Голосу Америки» цього тижня віце-президент Пенс накреслив яскравий контраст між відповіддю нинішньої адміністрації і адміністрацією колишнього президента Барака Обами під час протестів в Ірані після спірних президентських виборів.

Проте деякі експерти попереджають, що накладення санкцій і відмова від ядерної угоди, за всіма ознаками, може спричинити небажану зміну у фокусі іранських протестувальників від економічних проблем до критики на адресу Сполучених Штатів.

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