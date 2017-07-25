Американський корабель дав попереджувальні постріли в напрямку іранського корабля

Корабель ВМС США, який ніс патрульну службу в Перській затоці, дав попереджувальні постріли у напрямку корабля Іранської революційної гвардії, який надто близько підійшов до американського корабля. Про це «Голосу Америки» заявив представник Міністерства оборони США.

Корабель ВМС США Thunderbіrd дав два поперерджувальні постріли по іранському кораблі після того, як той підійшов на дистанцію 140 метрів на великій швидкості, згідно з заявою службовця.

Постріли були останнім засобом після того, як іранський патрульний корабель не відповів на заклики по радіо і на звуковий сигнал з американського корабля, включно з п’ятьма звуковими сигналами – міжнародним сигналом про небезпеку.

Разом з кораблем Thunderbird патрульну службу несли також два кораблі Берегової охорони США. Представник оборонного відомства заявив, що інцидент був «небезпечним і непрофесійним».

Цього роду небезпечні й провокативні дії з боку іранців лише непотрібно збільшують ризик прорахунку», заявив «Голосу Америки» представник Міністерства оборони.

Минулого місяця іранський військовий корабель скерував лазер на американський вертоліт, який супроводжував три американські військові кораблі в Ормузькій протоці.

Представник П’ятого флоту США командир Білл Урбан заявив, що іранський корабель підійшов на дистанцію 730 метрів до американського десантного корабля Batan.

Дивіться також: Кіно просто неба: як мешканці Вашингтона організовують вечори кіноностальгії