Біля берегів Японії американський есмінець зіткнувся з вантажним кораблем

Командування ВМС Сполучених Штатів повідомило, що дотепер невідома доля сімох американських моряків після зіткнення есмінця Fitzgerald з філіппінським торговельним судном неподалік японського порту Йокосука. Трьох моряків евакуйовано до американської лікарні в місті Йокосука. Стан здоров’я командувача корабля Брайса Бенсона стабільний. Інші члени команди зазнали поранень.

Ніхто на вантажному судні, яке йшло під філіппінським прапором і набагато більше за ракетний есмінець Fitzgerald, не був поранений.

Зіткнення з судном ACX Crystal сталося приблизно з 2:30 вночі за місцевим часом на відстані приблизно 56 морських миль на південний захід від портового міста Йокосука. Деякі відсіки есмінця залила вода, але він може просуватися без зовнішньої допомоги.

Такі зіткнення кораблів бувають рідко. Невідома причина цього зіткнення. Згідно з повідомленням, в суботу американський есмінець повернувся до бази в порту Йокосука.

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