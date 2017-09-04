Американці відзначають День праці й прощаються з літом

Сьогодні у Сполучених Штатах федеральне свято День праці – коли вшановується американських робітників та їх вклад у розвиток економіки країни.

Перший понеділок вересня офіційно став святом у 1894 році в результаті вимог профспілок. Протягом десятиліть у різних містах відбувалися великі паради для вшанування заводських робітників, які, звичайно, належали до профспілок.

Однак протягом останніх трьох десятиліть кількість членів профспілок постійно зменшується у зв’язку із поступом технології і глобалізацією економіки. Слід додати, що права, за які боролися профспілки протягом десятиліть, стали загально поширеними у більшості американських місць праці. Це п’ятиденний робочий тижень, медичне стахування, відпустка, за яку платить працедавець і пенсійне забезпечення.

Багато нинішніх членів профспілок працює тепер у штатних і федеральних офісах, а не в заводських приміщеннях, де починався робітничий рух.

Сьогодні також неофіційне закінчення літнього сезону. Для більшості працюючих це вихідний день. Для молоді це також останній день канікул для шкільної молоді.

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