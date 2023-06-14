Конгресмени США одноголосно закликали Росію звільнити журналіста Евана Гершковича

У вівторок Палата представників Конгресу США одноголосно ухвалила резолюцію із закликом негайно звільнити американського репортера Евана Гершковича, якого з кінця березня утримують у Росії за звинуваченнями в шпигунстві, які він заперечує.

За резолюцію проголосували 422 конгресмени, проти - нуль.

Окрім заклику звільнити журналіста, резолюція закликала представників виконавчої влади США говорити про справу Гершковича під час усіх взаємодій із Кремлем.

Кореспондента The Wall Street Journal заарештували 29 березня під час виконання завдання в російському місті Єкатеринбург. Москва звинуватила його в шпигунстві. Гершкович, його роботодавець і уряд США категорично це заперечують.

Попередній термін тримання під вартою Гершковича мав закінчитися 29 травня, але минулого місяця суд продовжив цей термін до 30 серпня.

The Wall Street Journal привітав резолюцію. «Ми аплодуємо цій останній демонстрації двопартійної підтримки Конгресу в боротьбі за звільнення Евана. Його незаконне затримання є ударом по свободі преси, і це має бути важливим для кожного, хто цінує вільне суспільство. Ми не заспокоїмося, доки його не звільнять», – заявили головний редактор Емма Такер і видавець Альмар Латур у заяві про резолюцію.

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло відразу на електронний лист Голосу Америки з проханням прокоментувати резолюцію.

Резолюція також закликає Росію забезпечити безперешкодний і послідовний консульський доступ до Гершковича. Співробітникам посольства США дозволили відвідати Гершковича один раз, але два інші запити на консульський доступ було відхилено.

Спонсором законопроекту виступив республіканець від Техасу Майкл Маккол. «Еван невинний. Він просто виконував свою роботу, повідомляючи про новини в Росії, — сказав Маккол у понеділок, закликаючи підтримати резолюцію. - Я хочу запевнити друзів Евана, його колег і особливо його родину, з якою я зустрічався, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу щодня, доки не привеземо його додому».

Президент Росії Путін «знає, що вільна преса є опорою демократії, — сказав Маккол у травні на засіданні комітету у закордонних справах. - Тож він заарештував Евана з наміром не тільки змусити його замовкнути, але й налякати інших журналістів, щоб вони мовчали».

Резолюція також закликає Москву «не затримувати, ув’язнювати і в інший спосіб не залякувати журналістів з метою обмеження чи цензури незалежної преси».

Серед 180 країн «Репортери без кордонів» ставлять Росію на 164 місце за рівнем свободи преси. За даними Групи зі свободи преси, в Росії зараз затримано щонайменше 22 журналісти. Численні іноземні кореспонденти покинули країну після вторгнення Росії в Україну з міркувань безпеки.

Гершкович став першим американським журналістом, затриманим у Росії за звинуваченням у шпигунстві з часів закінчення холодної війни. Уряд США визнав Гершковича незаконно затриманим.

Крім того, резолюція закликає до негайного звільнення колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, якого утримують в Росії з 2018 року за звинуваченнями у шпигунстві. У 2020 році його засудили до 16 років позбавлення волі.

«Сьогоднішня двопартійна резолюція засуджує режим Путіна за незаконне ув’язнення, — сказав МакКол у понеділок. - І сьогодні ми надсилаємо рішуче повідомлення Володимиру Путіну про те, що в Америці республіканці та демократи однаково не потерплять, щоб його корумпований режим тримав громадян США в заручниках під надуманими приводами».