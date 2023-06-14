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Конгресмени США одноголосно закликали Росію звільнити журналіста Евана Гершковича
У вівторок Палата представників Конгресу США одноголосно ухвалила резолюцію із закликом негайно звільнити американського репортера Евана Гершковича, якого з кінця березня утримують у Росії за звинуваченнями в шпигунстві, які він заперечує.
За резолюцію проголосували 422 конгресмени, проти - нуль.
Окрім заклику звільнити журналіста, резолюція закликала представників виконавчої влади США говорити про справу Гершковича під час усіх взаємодій із Кремлем.
Кореспондента The Wall Street Journal заарештували 29 березня під час виконання завдання в російському місті Єкатеринбург. Москва звинуватила його в шпигунстві. Гершкович, його роботодавець і уряд США категорично це заперечують.
Попередній термін тримання під вартою Гершковича мав закінчитися 29 травня, але минулого місяця суд продовжив цей термін до 30 серпня.
The Wall Street Journal привітав резолюцію. «Ми аплодуємо цій останній демонстрації двопартійної підтримки Конгресу в боротьбі за звільнення Евана. Його незаконне затримання є ударом по свободі преси, і це має бути важливим для кожного, хто цінує вільне суспільство. Ми не заспокоїмося, доки його не звільнять», – заявили головний редактор Емма Такер і видавець Альмар Латур у заяві про резолюцію.
Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло відразу на електронний лист Голосу Америки з проханням прокоментувати резолюцію.
Резолюція також закликає Росію забезпечити безперешкодний і послідовний консульський доступ до Гершковича. Співробітникам посольства США дозволили відвідати Гершковича один раз, але два інші запити на консульський доступ було відхилено.
Спонсором законопроекту виступив республіканець від Техасу Майкл Маккол. «Еван невинний. Він просто виконував свою роботу, повідомляючи про новини в Росії, — сказав Маккол у понеділок, закликаючи підтримати резолюцію. - Я хочу запевнити друзів Евана, його колег і особливо його родину, з якою я зустрічався, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу щодня, доки не привеземо його додому».
Президент Росії Путін «знає, що вільна преса є опорою демократії, — сказав Маккол у травні на засіданні комітету у закордонних справах. - Тож він заарештував Евана з наміром не тільки змусити його замовкнути, але й налякати інших журналістів, щоб вони мовчали».
Резолюція також закликає Москву «не затримувати, ув’язнювати і в інший спосіб не залякувати журналістів з метою обмеження чи цензури незалежної преси».
Серед 180 країн «Репортери без кордонів» ставлять Росію на 164 місце за рівнем свободи преси. За даними Групи зі свободи преси, в Росії зараз затримано щонайменше 22 журналісти. Численні іноземні кореспонденти покинули країну після вторгнення Росії в Україну з міркувань безпеки.
Гершкович став першим американським журналістом, затриманим у Росії за звинуваченням у шпигунстві з часів закінчення холодної війни. Уряд США визнав Гершковича незаконно затриманим.
Крім того, резолюція закликає до негайного звільнення колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, якого утримують в Росії з 2018 року за звинуваченнями у шпигунстві. У 2020 році його засудили до 16 років позбавлення волі.
«Сьогоднішня двопартійна резолюція засуджує режим Путіна за незаконне ув’язнення, — сказав МакКол у понеділок. - І сьогодні ми надсилаємо рішуче повідомлення Володимиру Путіну про те, що в Америці республіканці та демократи однаково не потерплять, щоб його корумпований режим тримав громадян США в заручниках під надуманими приводами».
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- Голос Америки
Держсекретар Блінкен здійснить візит до Китаю, відкладений у лютому через китайську кулю
18-19 червня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає з офіційним візитом Пекін. На порядку денному, серед іншого, і війна Росії проти України. Про це під час брифінгу у Вашингтоні повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.
У лютому цього року візит Ентоні Блінкена до Китаю було відкладено за кілька годин до вильоту. Як повідомляв Голос Америки, причиною перенесення візиту тоді стала повітряна куля над територією штату Монтана, яка, підозрювали у Пентагоні, надіслана з Китаю з метою збору інформації.
США вважають особливо важливим мати прямий канал зв’язку з Китаєм попри наявні конкурентні відносини та різні погляди з низки питань, наголосив Міллер.
“У нас є сфери, де ми не погоджуємося, але як дві великі світові держави важливо, щоб ми мали можливість безпосередньо спілкуватися один з одним, щоб конкуренція не переросла в конфлікт”, - сказав Міллер.
Щодо України, речник Держдепу додав: “Ми чітко висловили занепокоєння, що Китай може надати допомогу із летальним озброєнням Росії. Наразі ми не бачили доказів того, що вони зробили цей крок”.
Міллер також додав, що США вітають участь будь-якої країни, яка бажає допомогти забезпечити справедливий і міцний мир в Україні.
“Я впевнений, що це буде предметом розмов під час поїздки”, - сказав Міллер.
У відповідь на питання стосовно ядерних амбіцій Ірану посадовець зауважив: “Ми вважаємо, що дипломатія – завжди найкращий спосіб, але ми не наївні щодо іранських амбіцій. І готові до всіх можливих опцій”.
Минулого місяця міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан заявив про нагальну необхідність стабілізувати китайсько-американські відносини після низки "помилкових слів і вчинків", які призвели до глибокого заморожування відносин.
Тим часом, що війни в Україні та ролі Китаю радник Державного департаменту США Дерек Шолле в інтерв'ю Голосу Америки зауважив: "Китай може бути найбільш корисним, якщо спробує переконати Путіна припинити цю війну".
- Голос Америки
Союзники прибувають до Брюсселя на засідання щодо України, в НАТО коментують контрнаступ
Питання України - в центрі засідання міністрів оборони країн НАТО, що відбудеться в Брюсселі в четвер та п'ятницю.
"Найбільш очевидне завдання - забезпечити, що вони мають достатньо зброї та поставок, мають можливості обслуговувати, щоб проводити наступ", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції в середу, коментуючи цілі зібрання щодо України.
Він додав, що під час наступу можливі збитки, включаючи втрату сучасного обладнання НАТО. "Реальність в тому, що це запеклі, запеклі бої", - додав він.
Столтенберг закликав поки не робити висновків щодо успіху українського контрнаступу.
"Ще зарано і ми не знаємо, чи буде це поворотним пунктом у війні, - сказав про український контрнаступ генсек НАТО, - однак ми бачимо, що українці просуваються і звільняють більше території. Ми знаємо, чим більше Україна має здобутків, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів. Чим більше у України здобутків, тим більш імовірно президент Путін зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою, а повинен вести перемовини про справедливий мир", - сказав Столтенберг на прес-конференції перед засіданням міністрів.
Перед засіданням міністрів НАТО в четвер відбудеться 13-те засідання Контактної групи з оборони України, під керівництвом США. Для участі в засіданні до Брюсселя прибув очільник Пентагону США Ллойд Остін.
"Ми залишаємося єдині в рішучій підтримці України стільки, скільки потрібно", - йдеться в соцмедійному дописі Остіна, після його приземлення в Брюсселі.
"На порядку денному обговорення поточної кризи в Україні та подальшої тісної координації міжнародного співтовариства у наданні українському народу засобів, необхідні для захисту його суверенної території", - йдеться у повідомленні Пентагону стосовно засідання.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на засіданні будуть обговорені деталі літакової коаліції.
"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", - написав міністр на своєму телеграм-каналі.
Він додав, що це війна ресурсів, тому Україна потребує не лише зброї, але і спроможностей її ремонтувати і обслуговувати. Тому, додав він, важливим питання для України є відкриття "різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки".
Напередодні Остін відвідав військову базу в Німеччині, де подякував американським військовим, які проводять навчання для українців, а також забезпечують поставки безпекової допомоги Україні.
Союзники по НАТО також зустрінуться з виробниками військового обладнання країн НАТО, зокрема втілення програми із поповнення боєприпасів калібру 155-мм, на яку союзники спільно передбачили мільярд доларів. Також йтиметься про пріоритети для саміту НАТО в Вільнюсі.
Лідери країн Африки відвідують Україну та Росію
Спроби інших зазнавали невдачі, але тепер шість лідерів африканських країн прямують до Москви та Києва, щоб спробувати вирішити російсько-український конфлікт. За даними Brazzaville Foundation, які наводять ЗМІ, делегація прибуде до Києва в п'ятницю, а в суботу буде в Москві.
Південну Африку, яка очолює делегацію, звинувачують у прихильності до Росії, незважаючи на її офіційно нейтральну позицію щодо війни.
Президент ПАР Сиріл Рамафоса очолює делегацію, до якої також входять глави держав Замбії, Республіки Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди.
Країни зайняли різні позиції щодо війни: Південна Африка, Уганда та Республіка Конго утрималися під час голосування за резолюцію Організації Об’єднаних Націй на початку цього року, яка засудила повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році та вимагала від неї вивести свої війська.
За резолюцію проголосували Замбія та Єгипет, а Сенегал не брав участі.
Прес-секретар Рамафоси Вінсент Магвенья заявив, що поїздка делегації відбудеться "незабаром", хоча точні дати не були оприлюднені з міркувань безпеки.
"Ми очікуємо, що найближчим часом делегація глав африканських держав відправиться як в Україну, так і в Росію", - сказав він.
Південну Африку критикували на Заході за теплі стосунки з Москвою — раніше цього року вона приймала російські військові кораблі для спільних військових навчань, а минулого місяця посол США в Південній Африці звинуватив країну в постачанні зброї Росії.
Південна Африка заперечує звинувачення в тому, що зброю таємно завантажили на російське судно Lady R в Кейптауні наприкінці минулого року, але суперечка призвела до напруження відносин з Вашингтоном.
Цього тижня група законодавців США підняла питання про те, чи має Південна Африка все ще мати торговельні пільги, а провідні південноафриканські бізнес-лідери також попередили, що країна може поплатитися економічно за свою позицію, а ризик введення санкцій зростає.
Стівен Грузд, аналітик Південноафриканського інституту міжнародних відносин, каже, що важко передбачити, чи матиме значення місія з шести керівників.
Оскільки тривають бої, він каже, час для переговорів ще не настав, але додає, що слід вітати будь-які спроби миру.
"Можливо таким чином Південна Африка намагається відвернути увагу від скандалу з Lady R про те, що ПАР нібито відправила Росії зброю, але, гадаю, є щире бажання змінити ситуацію", - сказав Грузд.
Президент Росії Путін привітав місію африканських лідерів, як і Україна. Але на прес-конференції минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що деякі речі не підлягають обговоренню.
"Будь-яка мирна ініціатива повинна поважати територіальну цілісність України, вона не повинна означати, навіть між рядками, будь-яку здачу української території Росії. По-друге, будь-який мирний план не повинен призводити до заморожування конфлікту", – сказав Кулеба.
Рамафоса — досвідчений переговірник, який відіграв важливу роль у переговорах, які поклали край апартеїду. Але поки що мирні плани, запропоновані іншими країнами, включаючи Китай, провалилися, і критики скептично ставляться до того, що місія африканських лідерів досягне результату.
Тим часом уряд Південної Африки все ще обмірковує, що робити щодо майбутнього саміту групи країн БРІКС у Йоганнесбурзі, на який запрошено Путіна.
Через те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на російського лідера, Південна Африка буде змушена його заарештувати, і є повідомлення, що країна шукає вихід через внесення змін до угоди з МКС.
Південна Африка спростувала припущення, що розглядає можливість повного перенесення саміту.
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