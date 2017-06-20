Реакція на смерть американського студента після звільнення з в’язниці в КНДР

Батьки американського студента Отто Вормбіра, який помер у понеділок після звільнення з ув’язнення в Північній Кореї, заявили, що їх син «завершив подорож додому».

Отто протягом понад півтора року був ув’язнений у КНДР і повернувся до США минулого тижня у комі. Лікарі у місті Цинцинаті заявили, що в нього серйозне пошкодження мозку, але не змогли сказати точно, чим воно спричинене.

Президент Дональд Трамп у понеділок висловив співчуття родині померлого. У письмовій заяві він сказав:

«Для батьків немає нічого більш трагічного від втрати дитини в молодому віці». Він назвав уряд Північної Кореї «брутальним режимом» і сказав, що ця смерть збільшує його рішучість запобігати майбутнім трагедіям» від рук режимів, які не шанують верховенства права і основної людської порядності».

Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що смерть Вормбіра довго нагадуватиме «варварську природу північнокорейського керівництва».

Губернатор Огайо Джон Кейсик сказав, що всі мешканці штату «оплакують смерть Ворбіра, уродженця Цинцинаті. Він також піддав критиці пхеньянський режим, кажучи, що «ця жахлива ситуація лише підкреслює огидний і репресивний характер режиму Північної Кореї».

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