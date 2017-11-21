Адміністрація Трампа повідомить про нові санкції проти Північної Кореї

Адміністрація президента Трампа планує повідомити у вівторок про нові санкції проти Північної Кореї, після того як день раніше КНДР визнано країною, яка підтримує тероризм.

Північна Корея разом з Іраном, Суданом і Сирією опинилася в «чорному списку». Це, назагал символічний крок адміністрації, яка може накласти будь-які санкції на уряд Кім Чен Ина з приводу його програми виготовлення ядерної зброї.

Міністерство фінансів США накладе більше санкцій на Північну Корею і пов’язаних з нею осіб, починаючи з вівторка. Однак не подано конкретно, проти кого і чого будуть скеровані санкції. Метою санкцій є позбавити Пхеньян ресурсів для розвитку його ядерної і ракетної програм та ізолювати країну на міжнародній арені.

«До часу закінчення двотижневого періоду це будуть санкції на найвищому рівні», сказав Трамп.

У понеділок державний секретар Рекс Тіллерсон заявив, що тиск на КНДР уже починає приносити результатти. Північна Корея вже опинилася під впливом санкцій ООН, у результаті чого відчуває нестачу палива і зменшення фінансових прибутків. Як відомо, уже раніше США наклали свої санкції на північних корейців.

Під час азійського турне президента Трампа прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе привітав цей крок, тоді як міністр закордонних справ Китаю Лю Кан висловив занепокоєння, підкреслюючи, що ситуація «дуже делікатна» і тому корисніше було б, якби всі сторони зібралися за столом перерговорів».

У вересні президент Трамп видав указ, який уможливлює покарати будь-кого, хто веде вагому торгівлю, надає послуги або технологію Північній Кореї.

Нові американські санкції можуть бути скеровані також проти китайських банків, через які КНДР має зв’язки з міжнародною фінансовою системою. Недавно Китай надіслав до КНДР високопоставленого посланника для обміркування ситуації на Корейському півострові.

Державний секретар Тіллерсон визнав, що двомісячна перерва у ядерних і ракетних випробуваннях Північною Кореєю все-таки дає надію на дипломатичне врегулювання ситуації.

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