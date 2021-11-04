США поки не занепокоєні через нагромадження російських військ поблизу України, говорить генерал Міллі

Нагромадження військ Росією поблизу кордону з Україною поки не є тривожним сигналом у Вашингтоні, пише Джефф Сельдін у статті для "Голосу Америки".

Генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, заявив у середу, що Сполучені Штати знають про військові переміщення в Росії, назвав їх "значними", але не побачив "відвертої агресивності".

"Ми бачили таке раніше", - заявив генерал Міллі на форумі у Вашингтоні. Він зауважив, що у щорічних російських навчаннях "Запад" беруть участь десятки тисяч військових.

"Що це означає? Ми поки не знаємо, - сказав Міллі. - Але ми продовжуємо відслідковувати ситуацію усіма нашими засобами".

В українському Міністерстві оборони підтвердили, що станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб".

"Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави", - зауважили у відомстві.

Як повідомляв "Голос Америки", в понеділок в Пентагоні прокоментували повідомлення в західних ЗМІ про накопичення військ Росією поблизу кордонів з Україною.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що оборонне відомство США знає про "публічні повідомлення про незвичну російську військову діяльність поблизу України і продовжить консультації із союзниками та партнерами з цього питання".

Він запевнив, що США уважно спостерігають за ситуацією в регіоні.

Американське видання The Washington Post писало, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною, після навчань "Запад-2021". Видання вказувало, що у соціальних мережах почали з’являтися відео, де видно переміщення великої кількості військової техніки на півдні та заході Росії.

Українське Міноборони не підтвердило ці повідомлення.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - сказано в офіційному повідомленні з Києва.

В статті використано інформацію Reuters.

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