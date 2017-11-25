США скасували своє рішнення про закриття у Вашингтоні бюро Організації визволення Палестини

Сполучені Штати змінили своє рішення про закриття бюро Організації визволення Палестини у Вашингтоні.

Минулого тижня США заявили, що ОВП мусить закрити своє бюро, тому що вона, мовляв, порушила маловідоме положення американського закону, яке забороняє організації мати своє бюро у Вашинггтоні, якщо вона звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням провести розслідування або вдатися до судового переслідування ізраїльтян щодо злочинів, вчинених проти палестинців.

Палестинський президент Махмуд Аббас звернувся цього року до Міжнародного суду, щоб той «відкрив слідство і переслідував ізраїльських офіційних осіб з приводу їх причетності до діяльності, пов’язаної з поселеннями і агресією проти нашого народу».

Палестинський законодавець Мустафа Баргуті заявив інформаційному агентству Associated Press, що Сполучені Штати зробили правильно, змінюючи своє первісне рішення. Він сказав, що перше рішення не повинно було бути зроблене, тому що «Сполучені Штати не можуть відігравати роль посередника і водночас займати сторону Ізраїлю проти палестинців… Ми не можемо мати мир у регіоні, якщо уряд Сполучених Штатів продовжує підтримувати ізраїльські позиції».

Представник Державного департаменту заявив, що США «порадили бюро Організації визволення Палестини обмежити свою діяльність до справ, пов’язаних з досягненням тривалого і всеохопного миру між ізраїльтянами і палестинцями».

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