США готуються оголосити нові санкції за російські кібернапади і втручання у вибори

У Сполучених Штатах очікують, що адміністрація Байдена оголосить нові санкції проти Росії у відповідь на кібернапади минулого року, а також у зв’язку з тим, що названо спробами втручання в американські вибори.

Йдеться про звинувачення, що російські нападники використали комп'ютерні віруси у програмному забезпеченні американської компанії SolarWinds для проникнення у мережі принаймні дев’яти урядових служб США з метою викрадення державної інформації.

Фахівці казали, що виявлений у грудні кібернапад був «наймасштабнішим і найскладнішим» з усіх бачених до цього часу.

«Безуспішне», як казали американські посадовці, втручання у вибори полягало у намаганнях впливати на настрої виборців під час боротьби за президентську посаду між Дональдом Трампом та Джо Байденом.

Американські розвідслужби дійшли висновку, що ті операції впливу ймовірно здійснювалися з особистого розпорядження президента Путіна.

Посилаючись на неназваного чільного представника адміністрації, агентство Associated Press пише, що оголошення буде у четвер 15 квітня, але агентство також нагадує, що у Вашингтоні говорили про відкриті дії проти Москви, а також такі, що не будуть оголошені.

Агентство Reuters, також не називаючи свої джерела, передає, що у санкційних списках буде 30 юридичних осіб, а також приблизно 10 російських посадовців будуть вислані зі Сполучених Штатів.

Коментатори зауважують, що оголошення ще більше охолодить відносини між Вашингтоном та Москвою на додаток до недавніх американських застережень на адресу Росії у зв’язку з нарощуванням російських військ проти України.

Попри осуд дій Москви й очікувані санкції проти Росії президент Байден також дав зрозуміти, що готовий до діалогу з президентом Путіним, запропонувавши йому у нещодавній телефонній розмові двосторонню зустріч «у третій країні».

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