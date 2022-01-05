«Без союзників НАТО США не підуть на щось, що їх зачіпає», запевняє американський посол в Росії

Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що американські дипломати, розпочинаючи низку переговорів з російськими представниками про безпеку у Європі, будуть обов’язково враховувати інтереси європейців і не йтимуть на жодні домовленості без участі союзників та партнерів.

Байден віддав нам розпорядження почати діалог, використовувати дипломатію, але водночас зосереджуватися на обороні наших союзників та партнерів.

10 січня у Женеві запланована американсько-російська зустріч на рівні делегацій зовнішньополітичних відомств Вашингтона і Москви.

12 січня в Брюсселі відбудеться перше за тривалий час засідання комісії НАТО-Росія.

А 13 січня у Відні питання безпеки обговорюватимуть на зібранні в Організації з безпеки та співпраці у Європі (ОБСЄ).

«Президент Байден віддав нам розпорядження почати діалог, використовувати дипломатію, але водночас зосереджуватися на обороні наших союзників та партнерів, також не допустити подальшого військового вторгнення в Україну», - сказав посол Джон Салліван в інтерв’ю надрукованому 5 січня американській газеті The Wall Street Jornal.

Американський дипломат повідомив, що його колеги налаштовані «не оптимістично, чи песимістично, а - реалістично».

«Без союзників НАТО США не підуть на щось, що їх зачіпає. Йдеться не просто про консультації ними, але про те, щоб вони були разом з нами на переговорах з безпеки, які стосуватимуться НАТО, Атлантичної хартії та наших союзників», - наголосив Джон Салліван.

Слова американського дипломата стали черговими у низці заяв Вашингтона про те, що Сполучені Штати вже координують позиції з союзниками і будуть надалі діяти спільно.

Запевнення лунають в умовах, коли ще не зовсім зрозуміло, що саме США і країни НАТО готові обговорювати з Москвою, оскільки чимало оголошених Росією ультимативних вимог були названі неприйнятними.

Зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ неодноразово наголошував, що Москва не може мати права голосу у вирішенні питань членства в альянсі України чи інших держав.

Західні коментатори у багатьох випадках доходять висновку, що оприлюднені в грудні на адресу США і НАТО російські вимоги, які Москва називає гарантіями безпеки, фактично зводяться до обмеження суверенітету країн східної Європи і встановлення сфери впливу Кремля.

Західні представники заявили, що вони в принципі готові до діалогу, і що у відповідь на питання, які порушує Росія, США і союзники виставлять ті питання безпеки, які турбують Захід.

Нове коло переговорів з Москвою відбуватиметься на тлі стягування російських військ до України і відвертих погроз вдатися до силових дій для, як каже Кремль, гарантування безпеки Росії.

США та країни Європи застерегли Росію від застосування військової сили й оголосили готовність накласти на росіян небувалі досі санкції.

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