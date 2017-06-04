Реакція у Сполучених Штатах на серію терактів у Лондоні

Всі троє нападників застрелені на місці події. 12 арештованих у Східному Лондоні. Продовжуються пошуки підозрюваних. 5 загиблих, 48 поранених, 21 перебувають у критичному стані.

Президент Дональд Трамп висловив свої співчуття британському народу в телефонній розмові з прем’єром Великобританії Терезою Мей. Раніше у своєму Твіттері він запропонував Лондону допомогу у зв’язку з терактом

Все, що можуть зробити США, щоб допомогти Лондону та Великобританії – ми це зробимо. Ми з вами! Благослови Господь!

Разом з тим він розкритикував мера Лондона за недбалість та скористався нагодою, щоб проштовхнути запропоновану ним раніше заборону на в’їзд до США біженцям та іммігрантам з 6-ти, переважно, мусульманських країн.

"Якнайменш сім загиблих, 48 поранених у терористичній атаці, а мер Лондона каже, що нема ніякої причини бути насторожі!"

​"Ми повинні бути розумними, пильними та жорсткими. Потрібно, щоб суди повернули нам наші права. Нам потрібна заборона на в’їзд як додаткова міра безпеки!"

​Експерти з безпеки кажуть, що ключовим для запобігання подібним атакам є посилення роботи розвідки, а також активна участь громад в інформуванні правоохоронців. ​

"Це справжній виклик для експертів з безпеки як в Європі так у США, це дуже важке, і майже неможливе, завдання – захистити всі так звані "м’які" мішені: тротуари, ресторани, бари. Головне – це наявність розвідданих. Розуміння намірів та можливостей осіб на самій ранній стадії, так щоб вони навіть не встигли здійснити атаки, як це сталося у Лондоні." - Мет Олсен, експерт з безпеки у ранковому випуску передачі новин Good Morning America на каналі NBC.

Девід Браун, колишній голова поліції міста Даллас також наголошує, що люди повинні брати активну участь, бути частиною забезпечення громадської безпеки. "Якщо громадяни щось бачать – скажіть, долучіться. Якщо щось виглядає підозріло, миттєво проінформуйте про це правоохоронців."

У результаті серії терактів в центрі Лондона загинуло семеро людей, принаймні 48 отримали поранення. За повідомленнями поліції, в першому інциденті мікроавтобус, який пересувався по Лондонському мосту, раптово в’їхав у групу пішоходів.

"Я фотографував Тауерський міст з Лондонського моста, спустився вниз та почув гуркіт позаду. Я побачив, як авто врізався в натовп пішоходів, де я йшов дві хвилини тому. Принаймні одна людина стрибнула у воду, щоб врятуватись," - розповідає американський турист Бред Маєрс, який був неподалік від місця злочину.

Відтак, з мікроавтобуса вийшли троє чоловіків з ножами і напали на відвідувачів ресторану поблизу. Очиведець цого нападу Річард Енджелл розповів, що люди перевертали столи, повсюди літала їжа, люди залізали під сільці, щоб тільки бути ближче до землі. "Ми не знали, щоб відбувалося, але зрозуміли – щось серйозне."

Поліція застрелила всіх трьох нападників на місці події. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що три теракти, які сталися у Великобританії за останні три місяці «пов’язані порочною ідеологією ісламського екстремізму» та закликала співвітчизників до єдності.

"Ми повинні об’єднатись. Ми повинні підтримати один одного. І разом ми приймемо виклик та знищимо наший ворогів."

ФБР та Міністерство Внутрішньої Безпеки США кажуть, що у них нема ніякої інформації про існування терористичної загрози у США. Однак, у багатьох великих містах заходи безпеки посилено. В аеропортах, в тунелях, на мостах та у велелюдних громадських місцях здійснюється додаткове патрулювання.

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