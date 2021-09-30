США та Росія оприлюднили спільну заяву після зустрічі в рамках діалогу щодо стратегічної стабільності

Міжвідомчі делегації США і Росії у четвер провели в Женеві другу зустріч в рамках двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності, який був організований після того, як в ході червневого саміту президент Джо Байден і президент Володимир Путін домовилися запустити цей комплексний, предметний і енергійний процес.

Делегацію США очолила заступниця державного секретаря Венді Шерман, а російську делегацію - заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Як повідомляється у спільній заяві двох країн, дискусія була «насиченою і змістовною».

«Делегації домовилися сформувати дві міжвідомчі робочі групи експертів: Робочу групу щодо принципів і завданнь майбутнього контролю над озброєннями і Робочу групу щодо потенціалу і дій, які можуть мати стратегічний ефект. Делегації також домовилися, що робочі групи проведуть зустрічі, за якими послідує третє пленарне засідання», - йдеться в заяві.

Інформаційна агенція ТАСС наводить слова Рябкова, який заявив про поступ у діалозі із США.

"Не буду давати прогноз, наскільки успішні ці наші зусилля, але фоном нашої роботи йде прагнення не нагнітати надлишково навколо наявних безперечних і очевидних розбіжностей, а намагатися фокусуватися на тому, як і куди ми можемо рухатися разом", - заявив Рябков.

У статті Використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", ТАСС.

Дивіться також: Європейська енергетична безпека - знову у центрі світової уваги