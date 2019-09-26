США запровадили санкції у зв'язку з поставками авіаційного пального для російських військ у Сирії

США у четвер запровадили санкції відносно компанії, яка підозрюється в участі у схемі постачання реактивного пального російським силам у Сирії в обхід американських санкцій.

Як заявляють у Міністерстві фінансів, компанії Maritime Assistance була підставною компанією для компанії «Совфрахт», яку США раніше внесли до списку санкцій у зв'язку з її діяльністю в Україні.

Мінфін також запровадив санкції відносно трьох фізичних осіб, імовірно пов'язаних з «Совфрахт», заморозивши їх активи в США і заборонивши американським громадянам вести з ними справи.

Під санкції також потрапили п'ять суден, які належать російській компанії «Транспетрочарт», раніше вже внесеної до списку санкцій. У Вашингтоні заявляють, що вона надавала підтримку «Совфрахт».

Сполучені Штати звинувачують «Совфрахт» у змові з метою здійснення платежів і поставок палива російським силам в Сирії, які надають підтримку режиму президента Башара Асада.

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