Що можна очікувати від переговорів США і Росії в Женеві?

Переговори між делегаціям США і Росії розпочалися в Женеві на тлі жорстких заяв посадовців і помітного браку оптимізму щодо можливості Заходу стримати Москву від того, що називають загрозою нових російських військових дій проти України.

США... без європейських союзників і партнерів не обговорюватимуть європейську безпеку.

“Я не думаю, що наступного тижня ми побачимо якісь прориви”, - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен 9 січня в інтерв’ю американському телебаченню, “коли триває нарощування напруженості і Росія приставила пістолет до голови України у вигляді сотні тисяч військових біля її кордонів” .

10 січня відбувається основна частина женевських переговорів американської делегації на чолі з Венді Шерман, заступницею державного секретаря США, та делегації Росії очолюваної заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим.

Делегації провели неформальну зустріч у Женеві напередодні.

Держдепартамент повідомляє, що Шерман на тій зустрічі “наголосила на відданості США міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності і свободи суверенних держав у виборі альянсів, до яких вони хочуть долучатися”.

“США в межах Діалогу про стратегічну стабільність обговорюватимуть з Росією певні двосторонні питання, але без європейських союзників і партнерів не обговорюватимуть європейську безпеку”, - підкреслено в повідомленні.

Російські інформаційні агентства передають, що Сергій Рябков назвав початок розмов з Венді Шерман “складним але діловим”.

Раніше цей російський посадовець наголошував, що Москва не піде на поступки і застерігав, що переговори можуть закінчитися передчасно.

Згідно з твердженням Рябкова теперішнє становище можна порівняти з кубинською ракетною кризою 1962 року, коли світ стояв на межі ядерної війни.

Неприйнятна постановка питань

Представники США та країн Європи заявили, що не погоджуються з самою постановкою тверджень Москви, що Росії буцімто потрібні гарантії безпеки.

Але західні представники погодилися обмінятися з росіянами думками на переговорах цього тижня спочатку у Женеві, а 12 січня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі і 13 січня в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) у Відні.

“Головні загрози європейській безпеці впродовж останніх двадцяти років походять з Росії та від пов'язаних з нею сил. Росія двічі вторгалася і займала своїх сусідів, втручалася у безліч виборів, використовувала хімічну зброю для вбивств і порушувала засадничі договори про контроль над озброєнням”, - заявив чільний представник президентської адміністрації США напередодні женевської зустрічі.

Є певні сфери, згадані чи заторкнуті в документах Росії, в яких на нашу думку можливий поступ.

Американський представник наголосив у розмові з журналістами, що “в російських проектах є речі, на які ми ніколи не погодимося. Наприклад, не Росії вирішувати за інших країни те, хто з ким може бути союзником”.

“Але ми також сказали, що є певні сфери, згадані чи заторкнуті в документах Росії, в яких на нашу думку можливий поступ”, - заявив посадовець, наголосивши, що американці будуть тісно координувати свої позиції з європейськими союзниками і партнерами.

Ракети, маневри

“Ракети…Росія заявляла, що відчуває загрозу через можливе розташування в Україні наступальних ракетних систем. Як президент Байден сказав президентові Путіну, США не мають таких намірів. Тож це - одна зі сфер, де ми можемо досягти порозуміння”, - припустив американський представник.

“Військові навчання. В останні роки Росія провела низку щораз масштабніших військових навчань біля кордонів НАТО. Росія каже, що її безпеці також загрожують навчання США і НАТО. Отже ми готові розглянути можливість взаємних обмежень…”, - додав він.

При цьому представник підкреслив, що предметом переговорів не будуть такі теми як чисельність військових чи елементи збройних сил країн НАТО і наголосив, що поступ можливий за умови, якщо Росія піде на зменшення напруженості стосовно України.

Він вважав за потрібне зауважити, що з метою посіяти недовіру між західними союзниками “російські ЗМІ можуть ще навіть під час переговорів повідомляти, що США пішли на різні поступки Росії” і тому закликав звертатися до американських посадовців за уточненнями.

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