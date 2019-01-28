Російський алюміній повертається на міжнародні ринки по тому, як адміністрація Трампа зняла санкції

Лондонська біржа металів у понеділок (28 січня) оголосила про зняття заборони на складування алюмінію російської компанії Русал після того, як уряд США у неділю (27 січня) офіційно скасував санкцій щодо тієї і ще двох російських фірм, пов’язаних з Олегом Дерипаскою - металевим магнатом, якого називають близьким до президента Путіна.

Вартість акції Русал у понеділок на початку торгів біржі у Гонконгу піднімалися на понад 5%.

Сам Олег Дерипаска далі залишається під санкціями, які Сполучені Штати оголосили стосовно російських осіб та компаній, що були причетні, або отримували вигоду від агресивних дій російської держави, зокрема за захоплення в України Криму, а також у зв’язку з міжнародними кібер нападами і втручанням в американські президентські вибори 2016 року.

Дерипаска мав зв’язки з колишнім керівником виборчого штабу Трампа, Полом Манафортом, який раніше був радником президента Віктора Януковича, якого український суд нещодавно звинуватив у сприянні російській війні щодо України та за зраду заочно покарав ув'язненням на 13 років.

Манафорт також засуджений у США за звинуваченнями, які висунула спеціальна прокуратура, очолювана Робертом Мюллером, що розслідує звинувачення про російське втручання в американські вибори.

Дерипаска був змушений піти на певні кроки і зокрема зменшити частку володіння у трьох компаніях: Русал, En+ та ЄвроСибЕнерго, щоб його не вважали контролюючим власником.

Американське міністерство фінансів також підкреслює, що “компанії погодилися на небувалу відкритість своєї діяльності для міністерства, впровадивши широкий подальший аудит, сертифікацію та вимоги щодо звітності”.

Група американських конгресменів від обидвох партій виступала проти такого рішення Білого дому, вважаючи передчасним послаблення санкцій щодо Росії.

Завдяки підтримці Сенату США, де переважають представники Республіканської партії, намагання деяких законодавців зберегти ті санкції не досягли успіху.

Прихильники скасування санкцій щодо російських виробників алюмінію доводили, що ті санкції призвели до перекосів на ринку цього металу, де найбільшим виробником є Китай, який упродовж 2018 року рекордно збільшив свій експорт алюмінію.

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