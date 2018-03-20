Саудівський престолонаслідник зустрічається в Білому домі з президентом Трампом

У вівторок у Білому домі відбудеться зустріч президента Трампа з саудівським престолонаслідником Мохаммедом бін Салманом. Візит відбувається в час загострення напруження між Саудівською Аравією та Іраном.

Високопоставлений службовець Білого дому заявив, що зустріч є «величезною нагодою зробити поступ» і обміркувати «дестабілізуючу діяльність Ірану в регіоні».

Трамп відверто підтримує суннітську монархію в протистоянні з шиїтським Іраном. Престолонаслідник, за всіма ознаками, хоче використати цю можливість.

В інтерв’ю телеканалу CBS він порівняв іранського лідера з Гітлером і заявив, що коли Іран виготовить ядерну зброю, саудівці зроблять те саме.

«Саудівська Аравія не бажає придбати ядерну бомбу, але, без сумніву, якщо Іран виготовить ядерну бомбу, ми якнайскоріше підемо цим шляхом», сказав він.

Це, за всіма ознаками, чинення тиску на Трампа перед важливим терміном у травні щодо ядерної угоди між групою провідних країн світу та Іраном.

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