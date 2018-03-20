Черговий інцидент зі зброєю: нападник убитий, двоє школярів поранені

У вівторок у середній школі в містечку Ґрейт-Міллс у штаті Мериленд, приблизно за 100 кілометрів на південь від Вашингтона, сталася стрілянина. Двоє учнів отримали поранення, один у критичному стані.

Шериф повіту Сейнт-Мері Тимоті Камерон заявив, що нападник і жертви навчалися у Ґрейт-Міллс.

За словами шерифа, правоохоронці у великій кількості прибули на місце інциденту: «Це те, чого нас навчають, хоча ми молимось, щоб цього ніколи не сталося», сказав він.

Камерон повідомив, що нападником був 17-річний Остін Ваєт Роллінс, який вистрелив у 16-річну ученицю. Вона тепер у важкому стані. Поранений був також 14-річний хлопець. Камерон додав, що поки що неясно, як загинув нападник, але додав, що між Роллінсом і правоохоронцем сталася перерстрілка.

Шериф також сказав, що Роллінс мав раніше контакти з ученицею.

Губернатор штату Мериленд Леррі Гоґен повідомив на сторінці у Twitter, що його бюро протягом інциденту втримувало контакт з правоохоронцями.

Цього вікенду у Вашингтоні відбудеться масовий мітинг на підтримку більших обмежень на продаж зброї і безпечніших умов у школах.

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