Футболістки збірної США подали до суду на Федерацію - вимагають рівних умов з чоловіками

Жіноча футбольна збірна США подала колективний судовий позов, до якого приєдналися 28 гравців. В ролі відповідача виступає Федерація футболу США. Позивачі вимагають, щоб їм платили стільки ж, скільки футболістам, вказуючи, що протягом тривалого часу вони були жертвами дискримінації за гендерною ознакою.

Позов був поданий 8 березня до федерального суду у Лос-Анджелесі. У ньому також зазначено, що протягом довгого часу футболістки подорожували в менш комфортних умовах, у порівнянні з чоловічою збірною, мали гірші умови для тренувань, доступу до медперсоналу та реклами ігор за участю їх команди.

Федерація футболу США раніше вказувала, що цей дисбаланс обумовлений відмінностями у контрактах.

Крім того, є норми ФІФА, яким зобов'язані слідувати національні федерації. Так, наприклад, чоловічі футбольні збірні (загалом 32 ) за вихід до фінальної частини чемпіонату світу поділять між собою 400 млн доларів. Натомість 24 жіночі збірні, за це ж досягнення, розділять між собою загальну суму у всього 30 млн.

Жіноча футбольна збірна США домоглася значно більших успіхів, ніж чоловіча. Вона тричі вигравала чемпіонати світу і чотири рази Олімпійські ігри.

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