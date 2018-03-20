США і Південна Корея відновлять спільні військові навчання на початку квітня

Раніше Пхеньян називав такі маневри репетицією вторгнення

США і Південна Корея домовилися відновити спільні військові навчання на початку квітня, повідомили в Пентагоні.

Таке рішення було очікуваним, незважаючи на плановану зустріч президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Сеул і Вашингтон заявили в січні, що відкладуть щорічні навчання «Ключова рішучість» і «Молодий орел» на період після Олімпіади і Паралімпіади в Південній Кореї, сприяючи створенню умов для відновлення переговорів між Північчю і Півднем. Очікується, що навчання розпочнуться 1 квітня і «за своїм масштабом будуть нагадувати навчання попередніх років», ідеться в заяві американського військового відомства, оприлюдненій у понеділок.

«Наші спільні навчання носять оборонний характер, і Північна Корея не має ніяких причин бачити в них провокацію», – сказав представник Пентагону підполковник Кристофер Логан в окремій заяві.

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