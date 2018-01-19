Сенат США обмірковує питання фінасування федерального бюджету

Сенат Сполучених Штатів розглядає законопроект про бюджет, який був прийнятий день раніше Палатою представників. Від нього залежить фінансування діяльності федерального уряду вже в п’ятницю після півночі, щоб уникнути закриття частини державних установ.

За кілька годин до відновлення дебатів президент Дональд Трамп визнав, що для цього потрібні будуть також голоси демократичних законодавців. Однак він заявив, що вимоги демократів щодо захисту деяких груп іммігрантів можуть звести нанівець шанси прийняття законопроекту, доводячи таки до часткового закриття уряду.

У четвер Сенат відстрочив голосування в цьому питанні після того, як Палата представників прийняла законопроект 230 голосами; проти голосувало 197 конгресменів.

Законодавці мають дві можливості – або погодитись на схвалення фінансування уряду на період одного місяця, відомого на Капітолійському пагорбі як тимчасове фінансування (CR), або закрити уряд і шукати компромісної розв’язки.

Демократи у Палаті представників рішуче виступали проти законопроекту, змушуючи до переговорів між спікером палати Полом Раяном і групою консервативних законодавців Freedom Caucus для запевнення прийнятитя законопроекту.

У вересні минулого року президент Трамп доручив закінчити програму Обами про захист молодих іммігрантів, які як діти прибули до США з батьками нелегально і не мають відповідних документів. Демократи хочуть захистити від депортації цих 800 тисяч молодих людей.

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