Нові звинувачення проти Навального назвали "абсурдними" в Amnesty International. Держдеп слідкує за ситуацією

Держдепартамент США поінформований про висунення нових звинувачень російському опозиціонеру Олексію Навальному. Про це, відповідаючи на запитання Російської служби «Голосу Америки», заявив в середу офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

«Нам відомо про це ... Ми стежимо за ситуацією. Дуже уважно» - повідомив Нед Прайс.

Як повідомив раніше Слідчий комітет Росії, 11 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному, що знаходиться в ув'язненні в одній з російських колоній загального режиму, було пред'явлено нове кримінальне обвинувачення «у створенні організації, що спонукає громадян до вчинення протиправних діянь». Це звинувачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Розвиток ситуації із Навальним коментують американські оглядачі, міжнародні організації.

"Російська влада висунула навіть більш абсурдні звинувачення проти активіста Олексія Навального після його виступів за мирні протести. Звільність Навального та знайдіть тих, хто намагався його вбити", - твітує сьогодні Amnesty International (Міжнародна амністія).

Аналітикиня американського каналу CNN Бріанна Голодрига назвала нові обвинувачення щодо Навального "безпідставними". На її думку, влада Росії прагне домогтись довгого ув'язнення Навального.

Як відзначає видання The New York Times, у разі обвинувального вироку, Навальнього буде звільнено лише після президентських виборів 2024-го року у Росії.

За словами представника Держдепу, нові звинувачення проти Навального були висунуті «не лише після того, як російська влада заарештувала і ув'язнила самого пана Навального, але і після разгонів, із застосуванням насильства проти російських громадян, які вийшли на вулиці протестувати проти цього арешту».

Нед Прайс також заявив, що США бачать «спроби залякати і придушити ті неурядові, незалежні організації, які виступали як союзники Навального».

США неодноразово закликали російську владу звільнити Олексія Навального, називаючи його отруєння і арешт неприпустимими. Питання про долю Олексія Навального піднімалося президентом США Джо Байденом на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним в червні цього року в Женеві.

Сьогодні видання The Washington Post у редакційній колонці закликало Байдена накласти на Росію обов'язкові санкції через отруєння Навального.

Видання відзначило, що за 2 місяці після саміту Байдена та Путіна у Женеві "війна Путіна проти громадянського суспільства триває".

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