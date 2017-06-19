Винищувач США вперше збив сирійський урядовий літак

Коаліція під проводом США заявила про збиття літака сил Асада у Сирії

Винищувач США збив військовий літак влади Башара Асада в Сирії після того, як він атакував сили опозиції, що борються з бойовиками угруповання «Ісламська держава» поблизу Ракки.

Про це повідомило Центральне командування США.

У заяві йдеться про те, що сирійський урядовий літак був збитий «відповідно до правил участі» і «колективної самооборони».

«О 18:43 сирійський режим літаком Су-22 скинув бомби біля бійців «Сирійських демократичних сил» на південь від Табки. Відповідно до правил участі і колективної самооборони коаліційних партнерських сил, він був негайно збитий американським F/A-18E Super Hornet», – мовиться в заяві.

У заяві сирійської армії йдеться про те, що літак розбився, а пілот зник безвісти біля села Расафах.

«Атака була спробою підірвати зусилля армії як єдиної ефективної сили, здатної зі своїми союзниками боротися з тероризмом на власній території», – мовиться у заяві армії Сирії.

Американські військові, у свою чергу, відповіли, що коаліція не прагне боротися з сирійським режимом, російськими чи провладними силами, «але не вагаючись захищатиме коаліцію та сили партнерів від будь-якої загрози».

Як повідомляють російські ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США повинні шанувати територіяльну цілісністт Сирії і утримуватися від односторонніх дій.

У розмові з «Голосом Америки» професор історії та аналітик з питань Сирії Дейвид Леш сказав, що сирійське поле бою стає дедалі складнішим.

За словами Леша, шестирічний конфлікт триває і, за ознаками, країну поділять на сфери впливу між Туреччиною, режимом у Дамаску, підтримуваними США силами та Іраном. Із послабленням «Ісламської держави», ключовим питанням буде - «до якої міри сирійський уряд погодиться на децентралізацію влади, щоб зберегти цілісність країни?». Це, вважає професор Леш, вирішиться або на полі бою, або в ході політичних переговорів.

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