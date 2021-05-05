В уряді США висловилися за розширення доступу до вакцин у світі - Байдена закликають скасувати патенти

Торгова представниця США Кетрін Тай у середу наголосила на необхідності збільшення поставок вакцини проти COVID-19 в усьому світі і прокоментувала пропозицію про часткову відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини.

Виступаючи на заході Financial Times, Тай розповіла, що всі рішення в ситуації з вакцинами вона ухвалює з урахуванням необхідності розширення доступу та «порятунку життів». Це стосується і підходу США до запитів Індії, Південної Африки та інших країн, що розвиваються про відмову від прав інтелектуальної власності, пов'язаних з вакцинами.

США і низка інших країн з розвиненою фармацевтичною промисловістю вважають пропоновані виключення з правил щодо інтелектуальної власності занадто масштабними. Як очікується, пропозиція буде обговорюватися Генеральною радою Світової організації торгівлі у середу.

«Як і в усьому, що стосується цієї пандемії, часовий чинник має вирішальне значення», - сказала Тай, коли її запитали про терміни ухвалення рішення щодо відмови від прав, запропонованого Індією і Південною Африкою.

У вівторок Тай підкреслила, що розширення доступу до вакцин в усьому світі необхідне для припинення пандемії і прискорення економічного відновлення. Більшість демократів у Палаті представників закликали адміністрацію президента Джо Байдена підтримати відмову від патентних прав.

Численні ЗМІ, оглядачі звертають увагу, що у 2020-му році Байден обіцяв, що патенти не стоятимуть на заваді здатності інших країн та компаній виробляти вакцини здатні рятувати життя.

"Спостерігаючи за тим, як розгортаєтсья катастрофа у Індії, не забувайте ні на секунду, що фармацевтичні гіганти відрядили понад сотню лобістів, щоб Конгрес та адміністрація Байдена заблокували тимчасове скасування патентів на вакцини. Контроль фармацевтичних гігантів буквально вбиває людей", - твітує американський політичний коментатор, колишній високопосадовець адміністрації Клінтона Роберт Райх.

"Якщо Байден серйозний у питання забезпечення глобального доступу до вакцин, він скасує патентний захист, щоб можна було виробляти препарати-синоніми патентованих", - твітувала у квітні американська політична оглядачка Крістал Болл.

"Фармацевтична індустрія завалила канали CNN та MSNBC репутаційною рекламою про те, що вони роблять все, що можуть, щоб наблизити завершення кризи, між тим вони ж лобіюють Байдена, щоб він наклав торговельні санкції проти будь-якої країни, яка пропонує дешеві препарати, використовуючи їхні патенти", - твітував напередодні журналіст розслідувач видання The Intercept Лі Фенг.

У квітні адміністрація Джо Байдена оголосила, що готується поділитися вакциною від коронавірусу AstraZeneca, майже 60 мільйонів доз, поміж іншими країнами. Вакцину AstraZeneca ліцензували і широко використовують у багатьох країнах світу, зокрема у Європі, але вона ще не має дозволу на використання у Сполучених Штатах.

Україна також використовує вакцину AstraZeneca виготовлену Індійським інститутом сироватки крові під маркою Covishield.

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