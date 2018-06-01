Сполучені Штати запровадили митні тарифи на сталь і алюміній з ЄС, Канади і Мексики

Сполучені Штати збільшують напруження у трансатлантичних і північноамериканських торговельних відносинах накладенням 25-відсоткових митних тарифів на імпорт сталі й 10-відсоткових тарифів на алюміній з країн Європейського Союзу, Канади і Мексики, починаючи з п’ятниці.
Замість митних оплат, США також ввели квоти на кількість імпорту з інших країн, таких як Південна Корея, Аргентина, Австралія і Бразилія. Про це в телефонній розмові з репортерами повідомив міністр торгівлі Вілбур Росс.
У відповідь на запитання про рішення Сполучених Штатів, Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п’ятницю, що всі країни повинні захищати нормальний торговельний порядок.
Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що дні, коли кожен міг використовувати США у торговельних угодах, «уже минули». Він сказав це у різко сформульованій заяві у відповідь на критику з боку прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо нових тарифів на сталь і алюмінінй.
Трамп багато разів казав, що такі заходи необхідні для захисту американських робочих місць і галузей провідних виробничих секторів.
«Дії президента стосуються захисту американської сталі та алюмінію, в програмі Fox News сказав представник Білого дому Радж Шах. – Вони мають критичне значення для національної безпеки».
Проте з боку найважливіших стратегічних союзників Америки була швидкою і рішучою. Трюдо назвав тарифи «абсолютно неприйнятними» і обіцяв вдатися до відплатних заходів.
«Це рішення не лише незаконне, це також помилка в багатьох відношеннях, заявив президент Франції Емманюель Макрон, попереджаючи, що «економічний націоналізм веде до війни».
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що рішення Сполучених Штатів означає «поганий день для міжнародної торгівлі, додаючи, що немає іншого виходу, як звернутися до СОТ для врегулювання суперечки і накладення додаткових оплат на деяку кількість американських товарів.
Відплатні тарифи з боку ЄС, як передбачається, стосуватимуться американських товарів на мільярди доларів, включно з мотоциклами Harley Davidson, джинсами Levi’s, бурбоном з Кентуккі, віскі з Теннессі тощо.
Ці рішення також не мають великої підтримки серед деяких членів Конгресу, включно з тими з Республіканської партії, зокрема зі штатів, економіка яких великою мірою залежить від експорту.
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