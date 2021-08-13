США і Британія відряджають війська в Афганістан для допомоги евакуації

У Вашингтоні і в Лондоні оголосили про відрядження додаткових військових підрозділів в Афганістан для захисту евакуації своїх громадян та інших людей з країни на тлі наступу Талібану проти підтримуваного Заходом афганського уряду.

Пентагон повідомив, що приблизно 3000 солдатів допомагатимуть з евакуацією працівників американського посольства.

Великобританія каже, що приблизно 600 її військових прибудуть цими вихідними в Афганістан на обмежений час.

Британський міністр оборони заявив, що йдеться про виконання складеного заздалегідь плану, але визнав дії у відповідь на різке погіршення становища в Афганістані.

Зранку у четвер 13 серпня повідомлено, що Талібан захопив Кандагар - друге найбільше місто країни.

Наступ сил Талібану пришвидшився одночасно з наближенням кінця серпня, коли має завершитися виведення військ США та інших країн, які перебували в Афганістані впродовж майже 20 років.

Президент Джо Байден заявив, що він не шкодує про виведення військ з Афганістану, де коаліція під егідою НАТО тоді повалила ісламістський уряд у відповідь на терористичні напади у США 11 вересня 2001 року.

Але лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконелл розкритикував адміністрацію за становище, яке він назвав загрозою повторення “принизливого падіння Сайгону 1975 року”.

Макконелл закликав посилити підтримку афганських військ, зауваживши, що інакше “Аль Каїда і Талібан зможуть святкувати двадцяту річницю 11 вересня, спаливши наше посольство в Кабулі”.

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