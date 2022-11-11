Актуально
CША попереджають про "жахливі наслідки", якщо не продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи
В інтерв’ю цього тижня головний посадовець Державного департаменту США з економічних питань Рамін Толуї сказав Голосу Америки, що якщо Росія не продовжить участь в Чорноморській зерновій ініціативі, яка розблокувала експорт зерна через українські порти, це матиме жахливі наслідки для глобальної продовольчої безпеки.
«Коли в останні пару тижнів, Росія призупинила свою співпрацю в угоді, ми побачили, що світові ціни на продукти харчування досить різко зросли. А потім, коли Росія знову приєдналася до цієї угоди, ми дуже раді бачити, що світові ціни на продукти харчування впали", - сказав Толуї в середу.
"Отже, наслідки непродовження угоди є дуже значними. Ми, на жаль,побачили це, коли Росія призупинила співпрацю", – додав він.
Чорноморська зернова ініціатива, узгоджена з ООН і Туреччиною, була підписана в липні та створила коридор для поставок продовольства та добрив, але Росія не бажає продовжувати в ній участь.
Reuters повідомило, що Росія звернулася до Заходу з проханням послабити санкції проти Російського сільськогосподарського банку “Россєльхозбанк”.
«Ми робимо ряд кроків, щоб переконатися, що ми сприяємо можливості Росії експортувати продовольство та добрива тим, хто їх потребує в країнах, що розвиваються», — сказав Толуї, відповідаючи на запитання про те, чи США розглядатимуть такий запит.
Нижче наведено уривки з інтерв’ю «Голосу Америки» з Раміном Толуї, помічником державного секретаря з питань економіки та бізнесу. Інтерв’ю відредаговано для стислості та ясності.
Голос Америки: 19 листопада завершиться дія Чорноморської зернової ініціативи, укладена за посередництва ООН, якщо її не буде продовжено. Що США хочуть сказати Росії?
Толуї: Чорноморська зернова ініціатива, яку висунув генеральний секретар ООН за підтримки Туреччини, неймовірно важлива для світу, а особливо для людей у країнах, що розвиваються. Згідно з ініціативою, з моменту її запуску в липні було експортовано близько 10 мільйонів тонн зерна. Якщо поглянути на це в перспективі, це еквівалентно приблизно мільярду буханців хліба на місяць. Дві третини зерна відправлено в країни, що розвиваються, і це допомогло знизити світові ціни на продовольство після подальшого вторгнення Росії в Україну.
Голос Америки: Чи розглядають США можливість послаблення обмежень щодо “Россєльхозбанку”?
Толуї: Це дуже важливий момент. Коли США запровадили санкції проти Росії за вторгнення в Україну, ми спеціально вилучили з цих санкцій продукти харчування та добрива, сільськогосподарську продукцію. Ми не хочемо, щоб санкції США перешкоджали країнам, що розвиваються, імпортувати російські продукти харчування та добрива, які їм потрібні. Отже, існує так звана загальна ліцензія, яка дозволяє операції з продуктами харчування та добривами. Крім того, у спілкуванні з урядами та приватним сектором ми чітко заявили, що ці санкції не застосовуються до операцій, пов’язаних із продовольством і добривами.
Голос Америки: Для уточнення, ви виключаєте підтримку США для послаблення обмежень щодо “Россєльхозбанку”?
Толуї: Ми наполегливо працюємо над тим, щоб наші санкції не перешкоджали потоку російського продовольства та добрив. Насправді, на додаток до зусиль, про які я згадав, ми створили гарячу лінію в Державному департаменті, куди країни та компанії можуть повідомити про будь-які труднощі, які вони мають під час транзакцій з російськими продуктами харчування та добривами, щоб ми могли допомогти їх вирішити.
Голос Америки: Чи справедливо сказати, що пропозиція Росії щодо послаблення санкцій щодо цього банку не розглядається?
Толуї: Як я вже сказав, ми робимо низку кроків, щоб переконатися, що ми сприяємо спроможності Росії експортувати продовольство та добрива тим, хто їх потребує в країнах, що розвиваються.
Голос Америки: Чи можете ви повідомити нам оновлену інформацію про зусилля США із зміцнення глобальної продовольчої безпеки?
Толуї: Так. Ми дуже серйозно підійшли до проблеми глобальної продовольчої безпеки ще до вторгнення Росії в Україну.
Але після вторгнення держсекретар [Державний секретар Ентоні] Блінкен у квітні скликав зустріч понад 30 міністрів сільського господарства, закордонних справ і розвитку, щоб започаткувати «Дорожню карту глобальної продовольчої безпеки, заклик до дії», яка викладає план міжнародної спільноти з протистояння цим глобальним викликам продовольчої безпеки. Понад 100 країн наразі підписалися під цим планом, і він включає такі дії, як збільшення внесків у гуманітарні організації, які надають підтримку тим, кому загрожує голод.
Це включає інвестиції в сільськогосподарські потужності в країнах, що розвиваються, щоб збільшити виробництво продуктів харчування зараз, а також підвищити стійкість у майбутньому. І Сполучені Штати зробили багато для втілення цієї дорожньої карти. Цього року ми виділили 10,5 мільярда доларів США на допомогу розвитку та гуманітарну допомогу, яка спрямована на вирішення деяких із цих пріоритетів, викладених у дорожній карті, яку схвалили понад 100 країн.
Голос Америки: Оскільки ви прямуєте до Азії, деякі з цих країн постраждали від інфляції та різкого зростання цін на продукти харчування, але утрималися від прямого засудження Росії. Яке повідомлення мають США таким країнам, як Індія та Китай?
Толуї: Я вважаю, що одна з найважливіших речей полягає в тому, щоб усі знали, наскільки важливою для глобальної продовольчої безпеки є Чорноморська зернова ініціатива.
Як я вже згадував, 10 мільйонів тонн зерна вийшли з Чорного моря і пішли на світові ринки. Дві третини цього пішли до країн, що розвиваються, і це еквівалентно мільярду буханок хліба на місяць.
Тому неймовірно важливо, щоб продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи.
Тож ми закликаємо країни по всьому світу говорити про те, наскільки важливою для глобальних викликів продовольчої безпеки є Чорноморська зернова ініціатива, і підтримати зусилля Генерального секретаря ООН щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи.
Всі новини дня
Позиція Угорщини в НАТО і ЄС викликає критику
Чільна представниця німецького уряду дала зрозуміти невдоволення позицією Угорщини, яка розходиться з позицією Європейського Союзу у ключових зовнішньополітичних і безпекових питаннях.
Європейський Союз також закидає угорському уряду Віктора Орбана недемократичну концентрацію влади, вказує на порушення в Угорщині європейських принципів верховенства права і погрожує блокувати виділення Будапешту багатомільярдних субсидій ЄС.
За цих обставин Віктор Орбан використовує право голосу Угорщини як члена ЄС і в НАТО, наполягаючи на тому, що він називає національними інтересами.
Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зауважила, що Угорщина залишається єдиною країною ЄС, яка досі не ратифікувала вступ в НАТО Фінляндії та Швеції, а також перешкоджає певним аспектам підтримки України в умовах російської агресії.
«Стосовно питання Угорщини. Я б хотіла чітко підкреслити, як ми це неодноразово наголошували одразу після (саміту НАТО) Мадриду, що тут нема сірої зони…», - зауважила Бербок на прес конференції 10 листопада після зустрічі зі шведським міністром закордонних справ Тобіасом Білстромом у Берліні.
Іншою країною НАТО, що досі не ратифікувала вступ Фінляндії і Швеції, є Туреччина, яка вимагає владнання низки порушених Анкарою питань.
Тим часом в Будапешті фактично дали зрозуміти, що розглядають право голосу в НАТО і в ЄС як важіль впливу.
Партія Орбана Фідес, яка має переважну більшість в угорському парламенті, неодноразово відмовлялася вносити на голосування питання ратифікації вступу Фінляндії і Швеції до НАТО.
Представник угорського уряду сказав 9 листопада, що спочатку парламент має опрацювати низку інших рішень пов’язаних з Євросоюзом.
Допомога Україні
Раніше цього місяця Угорщина заявила, що не підтримає затвердження допомоги Європейського Союзу Україні на загальну суму до 18 мільярдів євро ($18,06 млрд.)
Угорський міністр фінансів Міхай Варґа сказав: «Угорщина готова підтримувати Україну, але ми не готові долучатись до нової позики, яку мав би брати ЄС».
Угорські заперечення ставлять під сумнів цей цілий пакет допомоги, бо такі рішення ЄС вимагають згоди усіх 27 країн організації.
Анналена Бербок назвала дії Угорщини «грою в покер» і «торгами довкола фінансових ресурсів» в той час, як наближається зима і допомога Україні буде особливо потрібна.
«Ми бачимо, що принаймні 30%, якщо не 40% цивільної інфраструктури (України) зруйновані», - цитує слова Бербок видання Politico.eu.
Від початку лютневого російського вторгнення в Україну, Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Будапешт обмежує свою допомогу українцям лише гуманітарною підтримкою.
На відміну від таких сусідів як Польща, Словаччина та Румунія, Будапешт забороняє перевезення військової допомоги українцям через угорську територію.
Угорщина також виявилася найгучнішим опонентом в Європі щодо санкцій ЄС проти Росії і, хоча і підтримала кожен пакет європейських санкцій, вона домоглась винятків в галузі енергетики та наполягла на вилученні російського патріарха з європейських санкційних списків.
Дивіться також:
Чому іранські дрони не допоможуть Росії виграти війну, пояснюють експерти RAND
У четвер щоденник Guardian розповів про те, що українським розвідникам, схоже, вдалося довести, що Іран постачив росіянам свої дрони і після початку широкомасштабної російської агресії в Україні наприкінці лютого цього року. Українські військові дозволили британським журналістам самим переконатися у тому, що Іран говорить неправду, коли стверджує, що постачав дрони Росії лише до війни.
Як пишуть журналісти, їх запросили до великої кімнати «десь у Києві», де показали збиті в Україні іранські дрони, які українська військова розвідка розібрала на частини.
«На гвинті іранського безпілотника-розвідника Mohajer-6 зазначено дату виробництва –лютий цього року. Оскільки гвинт є лише одним із багатьох компонентів, необхідних для створення безпілотника, лютнева дата вказує на те, що безпілотник мав би бути поставлений – якщо не виготовлений – після вторгнення», – кажуть британські журналісти, посилаючись на представника військової розвідки України.
Як зауважують журналісти, безпілотник Mohajer-6 не має зовнішнього маркування, яке б вказувало на те, що він виготовлений в Ірані, але компоненти всередині безпілотника, які вони бачили, мали маркування на фарсі.
За словами українського розвідника, Іран намагається копіювати деталі, які виготовляють західні компанії, наприклад німецькі мотори. А деякі деталі наводять українських військових на думку, що в їхній розробці брали участь і самі росіяни, бо в Ірану могло не вистачити зв’язків зі світом через санкції.
Те, що Росія сподівається змінити хід війни за допомогою іранських дронів, на думку дослідників корпорації RAND, свідчить лише про те, що російська стратегія війни проти України провалилася. Невдачі військових змушують росіян сподіватися на «чудо-зброю», але сподівання їхні марні, кажуть дослідники.
Використання іранських дронів не змусить українців здатися і не принесе перемогу росіянам, пишуть у статті для спеціалізованого видання Defense One Рафаель Коен, який є директором програми стратегії та доктрини у Проекті з повітряних сил та Джан Джентіле, який є заступником директора відділу військових досліджень RAND.
Вони нагадують, що у роки Другої світової війни Німеччина, яка програвала, у відчаї сподівалася на Wunderwaffen, які мали переломити хід війни, і невипадково цією «диво-зброєю» були першиі крилаті і балістичні ракети, які були, здебільшого «зброєю терору».
«Починаючи з середини червня 1944 року, Німеччина випустила шквал з приблизно 6725 крилатих ракет Фау-1 і 1400 балістичних ракет Фау-2, багато з яких були націлені на Лондон, намагаючись зломити бойовий дух Британії. Кампанія призвела до десятків тисяч британських втрат, але зрештою виявилася неефективною. Британія продовжувала битися», – нагадують військові експерти.
Історично бомбардування мирних жителів рідко спрацьовує, кажуть дослідники військової справи. Російські атаки на українську інфраструктуру, безсумнівно, завдадуть страждань цивільному населенню, якому з приходом холодів доводиться справлятися з відключенням електроенергії та опалення, але іранські безпілотники ані знищать бажання українців воювати, ані завадять поразці Росії. Навпаки, такі бомбардування викликають обурення населення та зміцнюють позиції проти поступок, про що свідчать і результати останніх опитувань.
Експерти нагадують, що Росія протягом перших шести місяців конфлікту випустила понад 3000 крилатих ракет проти України, але так і не зуміла зламати українців. Навпаки, кажуть дослідники, «сьогодні Україна є, мабуть, більш грізним ворогом». А завдяки військовій допомозі Заходу та трофейній російській техніці ще і краще оснащеним, ніж на початку конфлікту.
Коен та Джантіле вважають, що дронів не вистачає. Вони кажуть, що за оцінками України, Росія хоче придбати в Ірану близько 2400 безпілотників, але невідомо, чи зможе Тегеран виконати замовлення. Крім цього, дрони є досить легкою мішенню для зенітної, чи ракетної зброї, і як кажуть українці, вони збили близько 70 відсотків з понад 300 безпілотників іранського виробництва, які Росія застосувала.
Тож ніяка «диво-зброя» не врятують країну від невдалої стратегії, про це дізналися німці під час Другої світової, цей урок доведеться вивчити і росіянам. І якщо підтримка збережеться, українці, схоже, переможуть, кажуть дослідники з RAND Corporation.
- Голос Америки
Пентагон: уперше США надсилають системи протиповітряної оборони Avenger у пакеті допомоги на 400 мільйонів доларів
Пентагон оголосив у четвер, що США надішлють Україні військової допомоги ще на 400 мільйонів доларів, сигналізуючи, що підтримка Києва у боротьбі проти російської агресії залишиться незмінною.
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у Вашингтоні сказала, що «через невпинні та жорстокі атаки Росії повітряні атаки на українську цивільну та критично важливу інфраструктуру», США нададуть Україні додаткові можливості протиповітряної оборони.
«Критично важливі ракети HAWK, які будуть оновлені за рахунок Ініціативи безпекової допомоги Україні. Кошти доповнять нещодавнє зобов’язання Іспанії щодо пускових установок HAWK, щоб допомогти Україні протистояти цій загрозі», – наголосила речниця Пентагону.
Раніше в четвер міністерка оборони Іспанії Маргаріта Роблес заявила, що Іспанія надасть ще дві американські системи HAWK Україні на додачу до чотирьох поставлених минулого тижня.
За даними Пентагону, пакет допомоги вперше міститиме чотири високомобільні системи протиповітряної оборони Avenger. За словами Сінгх, ці системи малої дальності допоможуть Україні захистити свої війська від безпілотників, крилатих ракет і атак з вертольотів.
Президент України Володимир Зеленський, який раніше неодноразово просив Сполучені Штати та інших союзників про надання передових систем протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення від російських повітряних атак, подякував за новий пакет допомогу у Twitter.
"Дякую @POTUS (президенту США) і дружньому народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором!" - написав Зеленський.
Протягом останніх кількох тижнів Росія посилила атаки на українські міста та критично важливу електроенергетичну та водопостачальну інфраструктуру. За українськими даними, 40% енергетичної інфраструктури країни пошкоджено внаслідок нападів Росії.
На сайті оборонного відомства США у четвер 10 листопада опубліковано детальний список пакету допомоги, що включає боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.
Увесь опублікований список складається з:
• ракет для ЗРК HAWK;
• чотирьох систем ППО «Авенджер» і ракет «Стінгер»;
• додаткових боєприпасів для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
• 21 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
• 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
• 10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм;
• 100 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
• 400 гранатометів;
• стрілецької зброї, оптики та понад 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
• обладнання для прибирання перешкод;
• захисного спорядження від холодної погоди.
Двопарійна підтримка України триває – речниця Пентагону
Оголошення про допомогу надходить у той час, коли триває підрахунок голосів після проміжних виборів до Конгресу США, що відбулися у вівторок. Як повідомляє агентство Associated Press, очікується, що за результатами підрахунку голосів, республіканці матимуть незначну більшості в Палаті представників, а контроль над Сенатом залежить від перегонів у штатах Аризона, Невада та Джорджія.
Відповідаючи на питання про поточну допомогу Україні, Сінгх сказала, що вона і надалі має підтримку обох партій.
«Я думаю, що в Конгресі обидві партії демонструють відданість зобов’язанням перед Україною, які мають довгостроковий характер, – сказала вона. – Тож навіть з урахуванням проміжних результатів, я думаю, що Україна все одно отримає допомогу в сфері безпеки та підтримку Сполучених Штатів у своїй боротьбі».
Згідно зі сайтом Пентагону, загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 21,4 мільярда доларів та понад 18,6 мільярда доларів з початку російського вторгнення 24 лютого.
Дивіться також:
США надають Україні новий пакет безпекової допомоги - подробиці. Відео
США надасть Україні новий пакет безпекової допомоги, в тому числі системи протиповітряної оборони та ракети для систем, отриманих раніше. Про нову військову допомогу США Україні та реакцію Вашингтона на останні події навколо Херсона - від Остапа Яриша.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum