"Настав час для інтенсивної дипломатії" - держсекретар США їде до Китаю

Сполучені Штати посилюють контакти з Китаєм на тлі зростання загрози прорахунків у відносинах з основним конкурентом, кажуть посадовці США.

Державний департамент США оголосив у середу, що держсекретар Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Пекін.

Очікується, що під час поїздки Блінкен зустрінеться з високопосадовцями Китаю, включаючи міністра закордонних справ Цінь Гана, повідомили у відомстві.

Ця поїздка - частина зусиль адміністрації Байдена налагодити відносини з Пекіном після серії дипломатичних зіткнень між двома країнами.

"Ми приїжджаємо до Пекіна з реалістичним, впевненим підходом і щирим бажанням керувати нашою конкуренцією найвідповідальнішим способом", — сказав Даніель Крітенбрінк, помічник держсекретаря у справах Східної Азії та Тихого океану, під час телефонного брифінгу з журналістами в середу.

Під час телефонного брифінгу Курт Кемпбелл, заступник помічника президента Джо Байдена та координатор із справ Індії та Тихого океану в Раді національної безпеки США, додав: "Зараз саме час для інтенсивної дипломатії".

Кемпбелл минулого тижня закликав проводити "належну дипломатію" з Пекіном, заявивши, що потенціал для прорахунків у відносинах з Китаєм зростає.

Про це він заявив на заході, організованому Гудзонівським інститутом США.

Блінкен у телефонній розмові з Цінь Ганом у вівторок закликав "тримати відкритими лінії зв’язку" з Китаєм, щоб уникнути "прорахунків і конфліктів", повідомили в Державному департаменті.

Цінь закликав США поважати "основні проблеми Китаю" і "припинити втручання у внутрішні справи Китаю, а також припинити завдавати шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю в ім'я конкуренції", згідно із китайським МЗС.

Аналітики кажуть, що ймовірність прогресу з ключових двосторонніх питань під час поїздки залишається низькою.

"Найкраще, чого може досягти цей візит, — це встановити межу двосторонніх відносин і прокласти шлях для інших взаємодій на робочому рівні", — сказав Денніс Вайлдер, колишній директор Ради національної безпеки з питань Китаю.

"Справжня стабільність у відносинах недосяжна через високий ступінь недовіри та нерозв’язний характер таких проблем, як Тайвань і обмеження США на експорт високотехнологічних товарів до Китаю", – додав Вайлдер, який зараз є старшим науковим співробітником проекту Ініціатива діалогу США та Китаю у Джорджтаунському університеті.

"Розмовляти важливо, навіть якщо немає проривів", — сказав Патрік Кронін, керівник безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону в Гудзонівському Інституті.

Кронін сказав, що обидві сторони можуть побачити певний прогрес щодо України, торгівлі та зміни клімату.

"Я думаю, що держсекретар Блінкен ... зможе знайти деякі сфери спільного інтересу. Мирне припинення війни в Україні, початок діалогу щодо штучного інтелекту, торгівля та зміна клімату", – сказав Кронін.

Про візит Блінкена до Пекіна домовились Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі на Балі, Індонезія, у листопаді 2022 року.

Ця зустріч не дала прориву, але її розцінили як важливий крок у стабілізації відносин між двома країнами.

Але напруга зросла через гострі питання, включаючи Тайвань і Україну.

У лютому Блінкен скасував свою поїздку до Пекіна після того, як ймовірна китайська шпигунська повітряна куля порушила повітряний простір США.

Відтоді США доклали постійних зусиль для відновлення діалогу з Пекіном, незважаючи на напруженість.

Останніми тижнями відбулися переговори на високому рівні між двома сторонами, можливе потепління у двосторонніх відносинах.

Минулого тижня Крітенбрінк і Сара Беран, старший директор Ради національної безпеки США з питань Китаю, вирушили до Пекіна, щоб зустрітися з Ма Чжаосю, заступником міністра закордонних справ, і Яном Тао, директором департаменту у справах Північної Америки та Океанії МЗС Китаю.

Крісті Лі з Голосу Америки долучилась до роботи над цією статтею.