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Голоси на президентських виборах у США ще рахують

Підрахунок бюлетенів у Філадельфії 3 листопада 2020 р.

Ранкові години середи 4 листопада не принесли визначеності щодо того, хто переміг на президентських виборах у США.

Підрахунки у багатьох округах США тривають довше, оскільки більше людей голосували достроково і надсилали бюлетені поштою, щоб в умовах епідемії коронавірусу уникнути людних дільниць у день виборів 3 листопада.

Попередні часткові результати з багатьох штатів засвідчили, що президент США Дональд Трамп, який змагається за другий чотирирічний термін на посаді, домігся значних успіхів, але очікують, що подальші підрахунки особливо бюлетенів надісланих поштою можуть бути на користь Джо Байдена.

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Трамп перед світанком у середу заявив у промові, що транслювалася телеканалами наживо, що він перемагає свого суперника Джо Байдена і застеріг про те, що він назвав фальсифікаціями.

Байден одразу після президентського виступу проголосив, що він впевнений, що отримає перемогу, коли будуть підраховані усі голоси.

Трамп сказав у Білому домі: «Ми готуємося до перемоги на цих виборах. Якщо відверто, ми перемогли на цих виборах». Він також додав про «величезне шахрайство», не вказавши, на конкретні випадки.

Сподівання Джо Байдена на швидку переконливу перемогу були перекреслені, коли стало зрозуміло, що Дональд Трамп веде перед у штатах Флорида, Огайо і Техас, але кандидат від Демократичної партії сподівається на успіхи у Мічигані, Вісконсині та Пенсильванії.

«Ми задоволені ситуацією. Ми віримо, що ми на шляху до перемоги на цих виборах», - проголосив Бейден перед своїми прихильниками у штаті Делавер, де він живе.

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