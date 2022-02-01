Родини співробітників уряду США покинуть Білорусь, через військову діяльність Росії біля кордону України

Державний департамент США напередодні розпорядився, щоб члени сімей співробітників американського уряду залишили Білорусь.

Це пов'язано "з незвичною військовою діяльністю Росії, що викликає занепокоєння, біля кордону з Україною", йдеться в повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

У січні Прайс заявляв, що у разі, якщо Білорусь дозволить використати свою територію для нападу на Україну, вона "отримає швидку та рішучу відповідь з боку США, наших союзників та партнерів".

У лютому у Білорусі пройдуть спільні військові навчання з Росією "Союзна рішучість-2022". Як повідомляє білоруська інформаційна агенція БелТА, у рамках навчань "будуть відпрацьовані питання припинення та відбиття зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

Раніше посольство США в Україні закликало американських громадян, які перебувають у країні, подумати про від'їзд, попереджаючи, що ситуація у країні "залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій з боку Росії".

За оцінкою уряду США, в Україні мешкає 6600 американських громадян. Про це під час брифінгу заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Згідно з жовтневими оцінками, в Україні можуть бути ще 16000 громадян США, але зараз їх кількість, ймовірно, набагато менша, враховуючи попередження про потенційне вторгнення Росії в Україну, додав Нед Прайс.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", БелТА.