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Сполучені Штати надають Україні додаткові 250 мільйонів доларів на підтримку виробництва зерна
Голова агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер заявила, що США надають Україні додаткові 250 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства, яке постраждало від російської агресії. Гроші підуть на розширення критично важливої сільськогосподарської інфраструктури, такої як зрошення, зернові елеватори, перевантажувальні потужності, а також портову та прикордонну інфраструктуру. Програма допомоги охоплює майже третину зареєстрованих українських фермерів.
Про це Пауер, керівниця USAID, заявила, перебуваючи в Одеському порту.
Вона висловила «глибоке розчарування» рішенням Росії припинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, угоді, яка дозволяла Україні вивозити зерно з трьох портів у Чорному морі.
"Це є безрозсудне рішення, яке матиме глибокі людські наслідки. І це просто ще один приклад російської бездушності і зневаги до людських життів і засобів існування не тільки в Україні, а й у всьому світі", – сказала Пауер в Одесі.
У понеділок Росія заявила про зупинку своєї участі в Чорноморській зерновій ініціативі, що діяла з літа минулого року.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія повернеться до угоди, коли її російський компонент буде виконано. Росія наполягає на збільшенні експорту власних добрив в рамках ініціативи.
Тим часом, як передає російське агентство Інтерфакс, президент Російської зернової спілки Аркадій Злочевський заявив, що російське зерно за кордоном купують неохоче і Росія втрачає до 70 доларів на тонні зерна, що є за його словами «астрономічна цифра».
Раніше Росія скаржилася, що зернова угода з Україною призвела до падіння європейських цін на зерно, і ще більше падіння на ціни російського зерна.
Росія не лише закриває вивіз українського зерна, а і знищує українські врожаї і техніку – USAID
Як мовиться у повідомленні USAID, невпинні атаки Росії завдали прямої шкоди українському сільськогосподарському сектору на суму понад 6,6 мільярда доларів.
"Фермери пережили 19 місяців небезпеки для своїх засобів існування та сімей разом зі знищеними землями та технікою. Порушення Росією морської торгівлі з початку її повномасштабного вторгнення, включно з блокуванням портів, затримкою інспекції суден і, останнім часом, виходом із Чорноморської зернової ініціативи, серйозно знизили кількість зерна, яке Україна могла забезпечити для світу на тлі глобальної продовольчої кризи", – мовиться у повідомленні USAID.
Саманта Пауер повідомила, що американський уряд намагається підтримати українських аграрних працівників через свою ініціативу Agriculture Resilience Ініціатива-Україна (AGRI-Ukraine). Загальні інвестиції уряду США в ініціативу AGRI-Україна досягли 350 мільйонів доларів.
Напередодні у Києві Пауер оголосила про виділення понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення.
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ЄС розширить "шляхи солідарності" з Україною для перевезення збіжжя після виходу РФ з Чорноморської зернової угоди
Євросоюз "дуже стурбований" виходом Росії з Чорноморської зернової ініціативи та розширить шляхи солідарності, щоб допомогти експортувати українське збіжжя.
Високопосадовець ЄС сказав, що рішення Москви залишити зернову ініціативу "ставить під загрозу продовольчу безпеку сотень мільйонів людей", пише CNN.
За словами посадовця, "першим напрямком дій ЄС є робота з ООН і також з Туреччиною". Він додав, що низка міністрів закордонних справ європейських країн, які перебувають у Нью-Йорку та "розмовляють із генеральним секретарем Гутеррішем, із персоналом ООН", щоб закликати Росію "переглянути" це рішення.
Представник ЄС зазначив, що "одночасно ми, очевидно, будемо працювати над розширенням і зміцненням наших шляхів солідарності", створеним ЄС у травні 2022 року, щоб забезпечити альтернативні сухопутні маршрути для експорту продовольства після того, як Москва блокувала українські порти в Чорному морі. Заходи включають нові прикордонні пости, гнучкі митні перевірки, логістичну підтримку, надання пріоритетів експорту української сільськогосподарської продукції та створення нових складських приміщень у ЄС.
Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що такі "шляхи солідарності дозволили доставити 45 мільйонів тонн зерна та агропродовольчої продукції з України через Європейський Союз до решти світу".
Нині президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що "питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів". Напередодні у розмові із секретарем ООН Антоніу Гутеррішем домовився "працювати разом із відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі".
"Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Найбільш критична ситуація – в таких країнах Африки і Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен", - написав український глава.
Білий дім своєю чергою заявив, що рішення Росії призупинити участь в Чорноморській зерновій угоді "поглибить продовольчу небезпеку та завдасть шкоди мільйонам уразливих людей у всьому світі".
А генсек ООН Гутерріш також сказав, що "глибоко шкодує" про рішення Кремля і підтвердив, що ООН була посередником в обговоренні пропозиції щодо надання РФ можливості відновити доступ до SWIFT.
При цьому міністр закордонних справ Кенії Корір Сінг'Оей написав у Twitter, що рішення Росії розірвати зернову угоду є "ударом у спину світовим цінам продовольчої безпеки" і що це рішення "непропорційно впливає" на країни Африканського Рогу, які вже постраждали від посухи.
Тим часом нині деякі держави Групи двадцяти також засудили вихід Росії з Чорноморської зернової угоди, яка дозволила безпечно експортувати зерно з України, заявила у вівторок міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман.
Водночас фінансові лідери країн G20, які зібралися в індійському місті Гандінагар на дводенну зустріч, не змогли дійти спільної мови щодо війни в Україні, сказала вона. Більшість західних країн, включаючи Сполучені Штати, Сполучене Королівство, Німеччину та Францію, наполягали на рішучому засудженні Росії та війни в Україні, тоді як Росія та Китай виступали проти таких кроків.
При цьому у вівторок Кремль повідомив про удари по українських портах у Миколаєві та Одесі, зокрема по судноремонтних і паливних потужностях, у відповідь на атаку по Кримському мосту.
Генштаб України заявив у Facebook, що РФ здійснила удари з південного напрямку шістьома ракетами "Калібр" та 36 дронів Shahed. "Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", - повідомили там.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Пентагон: Пріоритет – надання більше 155-мм снарядів Україні. Відео
“Ми бачили, як росіяни окопалися на сході та на півдні України, встановивши там мінні поля. Це справжній артилерійський бій. Ось чому ми ставимо в пріоритет надання ще більше 155-мм снарядів Україні протягом багатьох різних пакетів допомоги”, – наголосила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
- Голос Америки
"Боротьба України за свободу - це марафон, а не спринт" - очільник Пентагону відкрив засідання "Рамштайн"
Забезпечення нагальної потреби України в засобах протиповітряної оборони та боєприпасах, а також довгострокова підтримка України - такими є основні теми 14-го засідання Контактної групи підтримки України в форматі "Рамштайн", що розпочала роботу у віртуальному режимі в Вашингтоні. Основні пріоритети засідання окреслив напередодні в розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим, очільник Пентагону Ллойд Остін, повідомили в оборонному відомстві США.
Відкриваючи засідання Остін відзначив хоробрість українського народу та війська перед лицем російської агресії, підкреслив важливість теперішнього етапу війни.
"Це надзвичайно важливий момент в історії цієї війни і цього століття", - сказав Остін.
Він зауважив, що ситуація на полі бою є нестійкою.
"Український контрнаступ - ключовий момент в цій трагічній війні. Збройні сили України перебрали ініціативу, щоб повернути контроль над суверенними територіями, але російська агресія проти України створила дуже нестійку ситуацію. Війна Путіна продовжує завдавати жахливих і кривавих втрат і, як я казав, боротьба України за свободу - це марафон, а не спринт", - додав очільник оборонного відомства США.
Остін також наголосив на єдності союзників у підтримці України, і відзначив пакети допомоги, які союзники оголосили цього місяця. Зокрема, Остін нагадав про те, що США цього місяця оголосили новий пакет допомоги Україні обсягом 800 млн доларів, який "надає фінансування для поставок більшої кількості засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, включаючи критично важливі боєприпаси, яких Україна потребує прямо зараз. Ми також надаємо машини Bradley, Striker, протитанкові системи Javelin та устаткування з розмінування".
Остін також відзначив новий пакет допомоги Норвегії, що зміцнить українські системи NASAMS, Німеччина оголосила новий пакет допомоги, що включає пускові системи Patriot та 24 танки Leopard, 40 машин бойової піхоти та 20 000 артилерійських снарядів, Франція оголосила, що надасть Україні далекобійні ракети SCALP, а Австралія надішле 70 додаткових бойових машин.
Представниця Пентагону Сарбіна Сінгх заявила напередодні, що засідання групи відбувається в критично важливий час на тлі українського контрнаступу та небажання Росії зупинити війну. Вона підтвердила відданість США підтримці України.
"Звичайно, ця війна може закінчитись сьогодні, якщо Володимир Путін прийме рішення відкликати своїх військових назад до Росії, але, на жаль, ми не бачимо жодної ознаки цього", - додала Сінгх.
Історія зникнення американського героя та ветерана Морської піхоти США, який віддав життя за Україну. Відео
Лише п’ять місяців до того, як Грейді Курпасі вступив до лав Іноземного легіону, він закінчив службу у збройних силах США. Він тричі служив в Іраку, як штурмовик у морській піхоті та пізніше став розвідником-снайпером. Вийшов у відставку вже в ранзі капітана морської піхоти у вересні 2021 року.
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