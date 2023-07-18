Сполучені Штати надають Україні додаткові 250 мільйонів доларів на підтримку виробництва зерна

Голова агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер заявила, що США надають Україні додаткові 250 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства, яке постраждало від російської агресії. Гроші підуть на розширення критично важливої сільськогосподарської інфраструктури, такої як зрошення, зернові елеватори, перевантажувальні потужності, а також портову та прикордонну інфраструктуру. Програма допомоги охоплює майже третину зареєстрованих українських фермерів.

Про це Пауер, керівниця USAID, заявила, перебуваючи в Одеському порту.

Вона висловила «глибоке розчарування» рішенням Росії припинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, угоді, яка дозволяла Україні вивозити зерно з трьох портів у Чорному морі.

"Це є безрозсудне рішення, яке матиме глибокі людські наслідки. І це просто ще один приклад російської бездушності і зневаги до людських життів і засобів існування не тільки в Україні, а й у всьому світі", – сказала Пауер в Одесі.

У понеділок Росія заявила про зупинку своєї участі в Чорноморській зерновій ініціативі, що діяла з літа минулого року.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія повернеться до угоди, коли її російський компонент буде виконано. Росія наполягає на збільшенні експорту власних добрив в рамках ініціативи.

Тим часом, як передає російське агентство Інтерфакс, президент Російської зернової спілки Аркадій Злочевський заявив, що російське зерно за кордоном купують неохоче і Росія втрачає до 70 доларів на тонні зерна, що є за його словами «астрономічна цифра».

Раніше Росія скаржилася, що зернова угода з Україною призвела до падіння європейських цін на зерно, і ще більше падіння на ціни російського зерна.

Росія не лише закриває вивіз українського зерна, а і знищує українські врожаї і техніку – USAID

Як мовиться у повідомленні USAID, невпинні атаки Росії завдали прямої шкоди українському сільськогосподарському сектору на суму понад 6,6 мільярда доларів.

"Фермери пережили 19 місяців небезпеки для своїх засобів існування та сімей разом зі знищеними землями та технікою. Порушення Росією морської торгівлі з початку її повномасштабного вторгнення, включно з блокуванням портів, затримкою інспекції суден і, останнім часом, виходом із Чорноморської зернової ініціативи, серйозно знизили кількість зерна, яке Україна могла забезпечити для світу на тлі глобальної продовольчої кризи", – мовиться у повідомленні USAID.

Саманта Пауер повідомила, що американський уряд намагається підтримати українських аграрних працівників через свою ініціативу Agriculture Resilience Ініціатива-Україна (AGRI-Ukraine). Загальні інвестиції уряду США в ініціативу AGRI-Україна досягли 350 мільйонів доларів.

Напередодні у Києві Пауер оголосила про виділення понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення.