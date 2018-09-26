Боксер Усик нагадав британцям персонажа "Зоряних воєн"

Усик схожий на лорда ситха, який стежить за молодим джедаєм Ентоні Джошуа. Темна сила може знову взяти галактику під контроль

Британський-боксер професіонал Майкл Конлан порівняв українського чемпіона світу з боку Олександра Усика з персонажем фантастичної стрічки "Зоряні війни". Так британець прокоментував фото Усика серед глядачів поєдинку між боксерами-надважковаговиками Ентоні Джошуа та Олександром Поветкіним, який минулими вихідними відбувся у Лондоні.

"Усик схожий на лорда ситха, який стежить за молодим джедаєм Ентоні Джошуа. Темна сила може знову взяти галактику під контроль. Дарт Усик", - написав Конлан у Twitter, коментуючи вигляд Усика на одному із фото. На фото Усика, із головою вкритою капюшоном, видно у залі на фоні Ентоні Джошуа.

У вигаданому всесвіті стрічок з серії "Зоряні війни" ситхи є адептами темної сторони сили та противниками джедаїв. У подальших коментарях Конлан заявив, що є фанатом "Зоряних воєн".

Усик прагне зустрічі із британцем Ентоні Джошуа

Українець Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, має у листопаді зустрітись із популярним британським боксером Тоні Белью, який два останні поєдинки провів у надважкій вазі і в обох переміг нокаутом, колишнього суперника Володимира Кличка Девіда Хея.

Белью вже тривалий час із захопленням відгукується про Усика, але заявляє, що здатен нокаутувати українця. Сам Олександр вже заявив, що бачить у бою проти Белью шанс здобути популярність в Англії, щоб у майбутньому зустрітись із чемпіоном світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Інші коментатори також звернули увагу на подібність наряду Усика та персонажів "Зоряних воєн". Наприклад, Усика порівняли із імператором Палпатіном, одним із головних антигероїв всесвіту "Зоряних воєн".

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