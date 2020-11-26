Україна - друга у світі за кількістю дітей усиновлених американцями

Україна - друга у світі країна за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році. Про це йдеться на сайті Державного департаменту.

Торік американці усиновили 298 українських дітей. З них 54% - хлопчики, 46% - дівчатка.

150 дітей з усіх усиновлених до США - це підлітки від 13 до 17 років.

Ще 109 дітей, яких усиновили американські пари, мали вік від 5 до 12 років.

Американське посольство у Києві на своїй сторінці у Твітері відзначило, що чимало усиновлених в Україні дітей мали особливі потреби.

“Більшість із цих дітей мають особливі потреби або старшого віку. Деякі були усиновлені разом із братами та сестрами”, - йдеться у повідомленні дипломатичного відомства США.

Загалом впродовж останніх років кількість усиновлених з України до США дітей знижується.

Для порівняння, у 2014 році американці усиновили 521 дитину, а найбільший сплеск усиновлення до США припав на початок 2000-х років. До прикладу, у 2001 році американці усиновили в Україні 1240 дітей.

Країною-лідером за кількістю усиновлення до США продовжує бути Китай, звідки минулого року американці усиновили - 819 дітей, здебільшого віком від народження до 2 років.

Серед сусідніх з Україною країн громадяни США усиновили торік: у Польщі - 6 дітей, у Румунії - 5 дітей, в Угорщині - 30 дітей. Росія заборонила громадянам США всиновлювати. У Білорусі взагалі заборонене міжнародне усиновлення.

Як відзначає сайт МЗС України, відповідно до статті 24 Закону України «Про охорону дитинства» – усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США у листопаді проводить ініціативу Місяць усиновлення. Її метою є поінформувати громадськість, що дітям та підліткам у системі державного догляду за дітьми США необхідна постійна домівка. За даними уряду США, у 2019-му році уряд країни опікувався понад 420 тисяч дітей.

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