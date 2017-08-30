Світова увага зменшує ймовірність сюрпризів від Росії на навчаннях "Захід - 2017"

Перший заступник міністра оборони Білорусі Олег Білоконєв відкрив деякі деталі російсько-білоруських військових навчань "Захід - 2017", що починаються 14 вересня, повідомляє агентство Stratfor. Зокрема, він заявив, що у навчаннях візьме участь близько 10 200 військових, буде задіяно 370 броньованих бойових машин, включаючи 140 бойових танків, 40 літаків та гелікоптерів та 150 артилерійських систем запуску.

Росія та Білорусь заявляють, що навчання "Захід-2017" залучать більше 13 000 військових. Згідно з міжнародними правилами, обидві країни мусять дозволити спостереження за навчаннями, якщо кількість перевищує цю цифру.

За міжнародними правилами, спостерігачі мають право на інформацію про «сценарій навчань та їх проходження; можливості говорити з окремими солдатами про навчання та перельоти в рамках навчань».

НАТО спрямує трьох експертів, щоб спостерігати за навчаннями, однак, вважає це недостатнім для моніторингу маневрів, йдеться в повідомлення Reuters.

Росія може намагатись збільшити кількість задіяних військових, можливо, розпочавши паралельні навчання до офіційно-оголошених «Захід-2017».

Незважаючи на заяви Росії про те, що ці навчання будуть просто звичайним тренуванням і будь-які думки про те, що навчання проводяться для прикриття вторгнення до країн Балтії, Польщі чи України є надуманими, навчання викликають занепокоєння на Заході.

За останні дні відбулись значні пересування військ в Росії, біля кордону з Україною. "Це співпадає з навчаннями "Захід" в Білорусі і пов'язане з питаннями фінських кореспондентів вчора президенту США. Європа занепокоєна", - пише відомий американський військовий аналітик Марк Гертлінґ у Twitter.

Сам факт підвищеної уваги до навчань знижує ймовірність того, що Росія проведе якісь несподівані кроки, зазначає Stratfor.

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