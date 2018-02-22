В Конгресі грозяться зменшити видатки Пентагону, якщо той не покращить звітність

Якщо Пентагон не покращить управління коштами, Конгрес може розглянути можливість утримати частину додаткового фінансування, яке ця установа має отримати відповідно до нової бюджетної домовленості. Про це заявив голова Бюджетного комітету Сенату, повідомляє Politico.

Заява сенатора Майка Ензі прозвучала після оприлюднення результатів попереднього аудиту логістичного підрозділу Пентагону, в яких йшлося про нестачу звітності на підтвердження витрат на сотні мільйонів доларів.

"Платники податків повинні довіряти та бути впевненими, що їх важко зароблені долари витрачаються мудро", - наголосив Ензі в своєму листі до голови Пентагону Джима Маттіса.

"Якщо така довіра неможлива і невиправдана, то буде надзвичайно важко досягти реального збільшення оборонних видатків на 3-5 відсотків, які Ви зазначили як необхідні для виконання місії", - йдеться в листі сенатора.

Незалежний аудит Агентства з оборонної логістики, завершений у вересні, проводився компанією Ernst&Young на замовлення генерального інспектора Пентагону. Аудит виявив прогалини у звітності агентства, бюджет якого складає близько 40 мільярдів доларів.

"Незалежні аудитори вказують на неможливість підтвердження точності фінансової звітності на сотні мільйонів доларів в проектах з незавершеного будівництва та внутрішнього програмного забезпечення", - зазначив сенатор в листі.

В листі Ензі вимагає від Маттіса надати відповідь до 15 березня, хоча і наголошує на масштабності завдання, що стоїть перед Пентагоном.

Ензі планує зробити бюджет Пентагону пріоритетним напрямком бюджетних обговорень цього року, повідомив Politico помічник сенатора.

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