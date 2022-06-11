В Херсоні почали видавати паспорти РФ. США заявляють про спроби Кремля "знищити українську ідентичність"

НАЙРОБІ, КЕНІЯ — Посадовці США заявляють, що вони співпрацюють з Україною, щоб забезпечити експорт щонайменше трьох мільйонів тонн зерна для подолання кризи голоду, що наростає у світі, особливо в Африці. До вторгнення Росії Україна експортувала шість мільйонів тонн зерна на місяць, але російська морська блокада Чорного моря означає, що зерно, яке могло б прогодувати 400 мільйонів людей, застрягло в Україні.

Україна не може вивезти мільйони тонн зерна до решти світу, який стикається з нестачею продовольства та високими цінами на продукти через вторгнення Росії в країну. Джим О'Браєн, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США стверджує, що їжі достатньо, щоб прогодувати мільйони, але вторгнення Росії ускладнює її вивезення з країни.

"Отже, зараз в Україні 20 мільйонів тонн зерна очікує на вивезення. І знову ж таки, в звичайний рік все це вже було б на ринку, але це не так і для цього є одна причина. Звичайно, є багато причин глобальної тенденції зменшення продовольчої безпеки. Але це 20 мільйонів тонн, які можуть прогодувати від 200 до 400 мільйонів людей, які лише чекають рішення Росії", - додає О'Браєн.

На Росію та Україну припадає чверть світового експорту зерна. Експерти кажуть, що дефіцит зерна в інших залежних від поставок з України країнах призводить до зростання цін на продукти харчування . У четвер президент Сенегалу і голова Африканського союзу Макі Салл закликав Україну розмінувати Одеський порт, щоб допомогти з експортом зерна.

У розмові з французькими ЗМІ France 24 і RFI Салл сказав, що якщо Африка не отримає пшеницю з України, на континент очікує голод і можлива нестабільність.

В Україні висловили розчарування закликами Салла до Києва, коли причиною кризи є дії Москви. "Ми закликаємо президента Маккі Салла та Африканський Союз використати свої важелі впливу на Росію, щоб переконати її припинити безглузді бойові дії. Закінчення війни дозволить розблокувати 22 мільйони тонн зерна, що застрягло в морських портах, і запобігти продовольчій кризі в Африці та за її межами", – заявив речник українського МЗС, повідомляє Радіо Свобода.

З нашими європейськими партнерами ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб отримати якомога більше зерна, але в кращому випадку це, ймовірно, буде приблизно вдвічі менше, ніж було раніше, і це тому, що Росія окупувала або знищила більше 30 відсотків зернових потужностей України

О'Браєн зазначає, що Росія зменшує можливості України виробляти власну їжу та їжу для світу.

"Колись Україна експортувала близько 6 мільйонів тонн зерна на місяць, переважно до підвенних країн ... З нашими європейськими партнерами ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб отримати якомога більше зерна, але в кращому випадку це, ймовірно, буде приблизно вдвічі менше, ніж було раніше, і це тому, що Росія окупувала або знищила більше 30 відсотків зернових потужностей України. Вона атакує елеватори та об’єкти з переробки".

Зростання цін на продукти харчування та паливо, а також посуха, найбільша у Східній Африці за 40 років, наразили на голод близько 20 мільйонів людей. Західна Африка та регіон Сахель також постраждають, оскільки країни залежать від імпорту пшениці з цих країн.

Спеціальний представник з питань глобальної продовольчої безпеки США д-р Кері Фаулер каже, що його країна допомагає африканським країнам зменшити голод.

"Отже, ми доклали великих зусиль, щоб спробувати в надзвичайній ситуації надати більше гуманітарної допомоги, але ми також оголосили про більш довгострокові заходи. Раніше я згадував, що одна з наших провідних програм в Агентстві США з міжнародного розвитку є програма Feed the Future, яка охоплює чимало країн по всьому світу, але насправді зосереджена на – дуже інтенсивно – приблизно на дюжині країн, приблизно вісім з яких знаходяться в Африці. цю програму потрібно розширити."

Я не думаю, що є якась африканська країна, яка бажає купувати вкрадене з України зерно, продане Росією

США звинувачують Росію в крадіжці української їжі та продажу її країнам, які їх підтримують. Самуель Ньяндемо викладає економіку в Університеті Найробі. Він каже, що Африка відмовиться купувати вкрадене зерно в Росії, але буде шукати інші ринки, щоб задовольнити попит на продовольство.

"Я не думаю, що є якась африканська країна, яка бажає купувати вкрадене з України зерно, продане Росією. Вони будуть шукати кращі альтернативи, зокрема в Аргентині та інших країнах Латинської Америки, які також виробляють це зерно. Найкраще Рішення тут полягає в тому, що Росія має підійти на перемовини з Україною, і вони вирішать цю справу дипломатичним шляхом".

Посадовці США кажуть, що працюють із сусідами України та Європейським Союзом, щоб вивезти з країни якомога більше зерна та підтримують ініціативу зняття блокади Одеського порту.