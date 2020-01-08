176 людей загинули в українському літаку, що летів з Тегерана до Києва

Літак української авіакомпанії МАУ Boeing 737 зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Лайнер мав принамні 170 людей на борту і виконував регулярний рейс за маршрутом Тегеран - Київ. Інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ України.

У перших повідомленнях йдеться про можливість технічних проблем з літаком одразу після зльоту з тегеранського аеропорту.

Літак, згідно з розповідями, впав і згорів.

Агентство Reuters цитує слова голови іранської державної рятувальної служби у репортажі іранського телебачення: “Вогонь був такий сильний, що ми не могли нікого врятувати”.

У відомстві повідомили, що за попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу літака загинули.

За даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб. Наразі з’ясовується хто з пасажирів не був присутній на борту та наявність серед пасажирів громадян України.

У зовнішньополітичному відомстві у Києві вважають технічні причини головною версією причин катастрофи.

"За попередньою інформацією, літак розбився в наслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається", - йдеться у повідомленні МЗС.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

В Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський перервав свою поїдку в Оман і повертається до Києва.

У РНБО заявили про створення в зв'язку із катастрофою оперативного штабу.